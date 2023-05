Diamond Painting: un regalo originale per le persone creative

Condividi

Sei alla ricerca di un’idea regalo originale? Per chi ama le creazioni artistiche e gli hobby creativi, potresti optare per il diamond painting noto anche come pittura a diamante. Un modo originale e rilassante per creare scintillanti quadri.

Il diamond painting è un’attività manuale particolarmente conosciuta nel mondo degli hobby creativi. Il suo impatto sul mondo dell’arte e dell’hobbistica è molto forte poiché è un’attività divertente che può essere praticata da tutti: bambini, adulti e anziani. Oltre a essere un ottimo modo per trascorrere il tempo in tranquillità, questo hobby permette di creare grandi opere d’arte migliorando la propria concentrazione, la coordinazione occhio mano e la propria manualità più in generale. Quindi, se sei alla ricerca del regalo perfetto, un diamond painting kit completo di Figured’Art farà al caso tuo. Tuttavia, per creare la tela perfetta, è necessario conoscere meglio il mondo del diamond painting.

Il concetto di pittura a diamante

Il diamond painting o pittura a diamante è una forma d’arte creativa emersa qualche anno fa. Permette di creare magnifiche opere d’arte utilizzando piccoli diamanti, tessere colorate, che vengono applicati su una tela autoadesiva seguendo la legenda. Il procedimento è simile a quello del dipingere con i numeri e il risultato ricorda quello di un mosaico o di un ricamo a punto croce.

Comparso nel 2015, il concetto di diamond painting è stato lanciato per la prima volta in Cina. Molto rapidamente, questa attività si è diffusa in altri Paesi come la Russia, gli Stati Uniti, la Francia, il Belgio, la Svizzera. Particolarmente giocoso, la pittura a diamante sta prendendo sempre più piede anche in Italia.

Come funziona il diamond painting?

Il principio è piuttosto semplice. Consiste nel creare un dipinto in rilievo utilizzando una moltitudine di brillanti diamantini. Questi devono essere applicati su una tela prestampata con diversi simboli. Ogni diamante deve essere posizionato su un’area specifica della tela, in base al simbolo a cui corrisponde. A poco a poco, l’opera viene completata come un puzzle.

Perché regalare un kit di Diamond Painting?

Questi kit sono un’ottima idea regalo sia da realizzare che come quadri già completati, pronti per essere appesi. Infatti, se eseguiti correttamente, i diamond painting presentato splendidi risultati. Inoltre si può scegliere di personalizzare la propria tela con la foto di un ricordo in comune con la persona a cui vuoi fare il tuo regalo. Questa opzione, rende il tuo regalo ancor più originale ed è perfetta per gli anniversari o i regali di Natale in famiglia.

Se invece dovete fare un regalo a un/a bambino/a, potete scegliere fra giocosi animali o soggetti più fantasiosi come unicorni.

Se si sceglie di regalare un kit di diamond painting si fa sempre un doppio regalo: un’occasione di prendersi del tempo per sé stessi e realizzare qualcosa con le proprie mani e un quadro per decorare i propri interni!

Cosa deve contenere un kit di diamond painting?

Solitamente questi kit contengono tutti i materiali necessari per realizzare il disegno scelto.

La tela autoadesiva

Un buon kit di diamond painting deve contenere innanzitutto una tela autoadesiva. Senza questo elemento, infatti, sarà impossibile realizzare il tuo dipinto a rilievo. Sulla tela si possono leggere i numeri e i simboli che corrispondono ai colori dei diamanti da utilizzare. Alcune tele sono dotate di una piccola legenda stampata accanto al disegno. Per facilitare l’adesione dei diamanti, la tela è ricoperta da uno strato di colla di alta qualità. Questo garantisce che i diamanti non cadano una volta applicati.

I diamanti

Non si può parlare di diamond painting senza menzionare l’altro elemento principale che incarna quest’arte: i diamanti. Questi sono disponibili in diverse forme e colori.

Diamanti rotondi

Solitamente i più scelti. Grazie alla loro forma rotonda, questi diamanti facilitano il processo creativo. I diamanti rotondi sono perfetti per chi non ha mai provato la diamond art e sta cercando di imparare. Grazie alla loro forma, non ci si deve preoccupare di come posizionare ogni diamante. Tuttavia, va notato che con questo tipo di diamante sarà comunque possibile vedere i colori del tessuto tra i diamanti una volta completato il disegno.

Diamanti quadrati

Leggermente più complessi da utilizzare. Con i diamanti quadrati, è necessario assicurarsi che ogni pezzo sia disposto in modo lineare e che combaci perfettamente con gli altri. A volte, se anche un solo diamante è posizionato in modo sbagliato, l’intero disegno risulterà sbilanciato. Ma se applicati con precisione, una volta completato il lavoro, si avrà un magnifico risultato con effetto a mosaico e non si vedrà la tela sottostante.

Un vassoio

Tutti i kit sono dotati di un vassoio di plastica che presenta piccole rientranze le quali consentono di separare i diamanti e di prelevarli più facilmente. Questi piccoli vassoi facilitano anche il trasferimento dei diamanti nelle bustine quando si vuole interrompere il lavoro e riporre la tela e gli accessori.

L’applicatore

Il kit per il diamond painting comprende anche un applicatore per i diamanti. Si tratta di uno strumento cilindrico a forma di penna. Per questo motivo è noto anche come penna per diamond painting. L’applicatore di diamanti ha un’estremità cava con un pennino. È con questa estremità che si può prelevare il diamante per trasferirlo dal vassoio alla tela. Le migliori aziende del settore inseriscono anche un paio di testine multiple da intercambiare all’applicatore in modo da poter applicare più diamanti contemporaneamente e procedere più velocemente laddove ci sono grandi aree con lo stesso simbolo.

Cera o colla

Naturalmente, avari bisogno di colla per posizionare i diamanti sulla tela. Nel kit troverai quindi un pad di cera su cui passare l’applicatore con i diamanti prima di farli aderire alla tela. Oltre a facilitare l’applicazione dei diamanti, la colla permette anche di farli aderire alla penna applicatrice durante il trasferimento.

Alcune istruzioni

Per aiutarvi a ottenere il massimo dalla vostra tela, alcuni fornitori includono nel loro kit alcune istruzioni pratiche. È inoltre possibile usufruire di una tabella dei colori che sarà molto utile per visualizzare meglio il posizionamento di ciascun colore sulla tela. Gli elementi sopra elencati sono presenti in quasi tutti i kit di diamond painting, indipendentemente dalla marca scelta. Tuttavia, è necessario prestare attenzione alla qualità dei prodotti acquistati. Per questo è importante rivolgersi al fornitore giusto.

Dove trovare un kit di diamond painting da regalare

Oggi ci sono molti siti che vendono kit di diamond painting. Tuttavia, prima di effettuare l’ordine, è necessario assicurarsi che il venditore sia affidabile e che offra una garanzia sui suoi prodotti. Il contenuto dei kit può talvolta variare da un venditore all’altro. Ad esempio, alcuni kit possono contenere: diamanti aggiuntivi, una foto di come dovrebbe apparire la tela e sacchetti con chiusura a zip per conservare i diamanti.

Si consiglia di leggere la descrizione dei kit per farsi un’idea del loro contenuto prima di effettuare l’ordine. Una volta raccolte le informazioni, sarà più facile scegliere il kit più adatto alle proprie esigenze e al proprio livello di capacità. Ad esempio, se siete principianti, vi sarà difficile lavorare su una tela di grandi dimensioni classificata come avanzata. È quindi preferibile optare per una tela di piccole dimensioni per avere una migliore esperienza.

Una volta fatte le tue valutazioni non ti resta che scegliere il disegno che preferisci!