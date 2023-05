EFFEMME: “Dove inizia il fiume” è il nuovo singolo

Condividi

Dal 2 giugno 2023 sarà in rotazione radiofonica “Dove inizia il fiume” (Blackcandy Produzioni), il nuovo singolo degli EFFEMME disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 26 maggio.

“Dove inizia il fiume” è un brano che racconta di come l’essere umano rischia di perdere la connessione con le parti più profonde di sé, la capacità di coltivare relazioni di solidarietà e il contatto con la natura in cui si è evoluto, sostituendole con l’individualismo, il potere e uno sviluppo tecnologico sempre più pervasivo. Andare Dove inizia il fiume, significa riscoprire l’essenza delle cose, ridare il peso giusto a ciò che davvero conta. Le sonorità della chitarra, dei violini e del mandolino e il crescendo di intensità, raccontano questa necessaria urgenza di contatto con l’essenza profonda.

SpiegaFrancesco Fry Moneti a proposito del brano: “È un piacevole intreccio di corde. E parlo delle sia corde dei nostri strumenti che di quelle emotive. Un lavoro giocato sulla sottrazione più che sull’addizione”.

“La canzone racconta di una ricerca che deve invertire la rotta e andare in profondità, dentro ciascuno di noi, invece di scivolare sulla superficie. Il sound che si è creato insieme a Francesco è perfetto per accompagnare questo viaggio con la dolcezza dei suoni acustici e una intensità sempre più coinvolgente”, commenta Michele Mud Negrini.

Guarda qui il lyric video: https://www.youtube.com/watch?v=S-yuNQp8RFY

Biografia

EFFEMME è un progetto che nasce su un palco nei primi mesi del 2023 dall’incontro di Francesco Fry Moneti (violinista e polistrumentista di Modena City Ramblers e Casa del Vento) e il cantautore Michele Mud Negrini (vincitore per due volte del Premio Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty e del Premio Via Emilia – La strada dei cantautori e premiato da Don Ciotti con una menzione speciale del Festival Musica Contro le Mafie). Suonando insieme in alcune occasioni e poi dalla conoscenza reciproca, è nato un progetto che mette insieme le sensibilità dei due artisti in un fresh-folk intenso che esprimere la sua grande energia soprattutto durante i concerti. La sensibilità tra il folk, il rock e la world music di Francesco e l’intimità della scrittura di Michele, trovano nel primo singolo “Dove inizia il fiume” una sintesi di grande intensità.

