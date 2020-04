Coronavirus. Quasi 7 milioni di controlli e oltre 176 mila contestazioni

Non si arrestano i controlli delle Forze dell’Ordine nell’ambito del monitoraggio del rispetto delle norme restrittive che Governo e ministeri hanno prodotto per contenere il contagio da Covid19.

Secondo i dati odierni pubblicati dal Ministero dell’Interno, sarebbero quasi 7 milioni i controlli fatti dalle Forze dell’Ordine in meno di un mese dall’11 marzo ad oggi.

In particolare sono state controllate 4.859.687 persone e 2.127.419 esercizi e attività commerciali.

Sul fronte sanzioni le contestazioni sono state 176.767, delle quali 115.738 denunce per violazioni dell’articolo 650 del codice penale e 61.029 per le violazioni amministrative introdotte il 26 marzo scorso del decreto legge n.19/2020, che ha modificato la disciplina delle sanzioni.

Solo nella giornata del 4 aprile sono stati effettuati controlli “su 229.104 persone e 87.364 attività commerciali e sanzionate in via amministrativa per i divieti sugli spostamenti 9.284 persone, 54 denunciate per false attestazioni e 10 denunciate per violazione della quarantena.

I titolari di esercizi commerciali sanzionati sono stati 173, i provvedimenti di chiusura delle attività 27.”