Coronavirus Campania, gli architetti a De Luca: collaboriamo su fase-2

Il Consiglio dell’Ordine scrive al governatore: le nostre competenze

al servizio dei Comuni per la verifica dei piani di emergenza

NAPOLI – L’Ordine degli Architetti PPC di Napoli e provincia, su iniziativa dei consiglieri Aniello Tirelli e Antonio Cerbone, rispettivamente referenti per le politiche giovanili e la sicurezza del territorio, ha inviato una nota al presidente delle Regione Campania, Dipartimento di Protezione Civile Regionale, mostrando la disponibilità degli Architetti napoletani ad intervenire all’interno dell’emergenza nelle seguenti aree:

– Affiancamento alle Amministrazioni comunali per una verifica dei piani di emergenza comunali, considerato che spesso ne sono sprovvisti e/o comunque privi di schemi per la gestione di un’emergenza sanitaria in quanto in controtendenza rispetto agli schemi tradizionali;

– Individuazione di percorsi protetti per le attività motorie strettamente necessarie ad alcune categorie di persone diversamente abili;

– Attivazione di squadre multidisciplinari per un’analisi preventiva di locali e attività commerciali per una possibile e/o immediata riapertura in piena sicurezza;

– Consulenza a ospedali e servizi territoriali per la verifica/individuazione di percorsi sicuri per utenti e personale.