A Pasqua controllate 213.565 persone e 60.435 attività. Sanzioni a 13756 persone

13.756 persone sono state sanzionate dalle Forze dell’Ordine nel solo giorno di Pasqua nell’ambito dei controlli sul rispetto delle restrizioni imposte per il contenimento dell’epidemia da coronavirus Covid19.

Secondo quanto comunica il Ministero dell’Interno nel weekend sono state controllate circa 800mila persone e 244mila esercizi commerciali e attività. Le verifiche sono state eseguite complessivamente su 795.990 persone e su 244.131 attività o esercizi commerciali.”

Nel giorno di Pasqua, in particolare, sono state controllate 213.565 persone e 60.435 attività. Le persone che hanno avuto una sanzione amministrativa sono state 13.756, 100 sono state denunciate per falsa dichiarazione o attestazione, 19 per non aver osservato il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione perché positive al virus.

Le sanzioni ai titolari di attività o esercizi commerciali sono state 121, 47 i provvedimenti di chiusura.”

“Nel complesso, – contiua la nota – dall’11 marzo al 12 aprile 2020, sono state controllate 6.976.423 persone e 2.831.550 attività.”