COMGEST: FOCUS SULLA QUALITÀ IN VISTA DELLA RECESSIONE PIÙ ATTESA DI SEMPRE

Zak Smerczak, Analista & Gestore del fondo Comgest Growth Global

La volatilità è proseguita, con i principali mercati mondiali che hanno registrato rendimenti negativi. Lo scenario macroeconomico e sociopolitico rimane incerto, con una moltitudine di rischi: dati economici europei più deboli, conflitti e tensioni in Medio Oriente oltre al proseguimento della guerra in Ucraina, preoccupazioni per l’indebolimento dei consumi negli Stati Uniti, compreso il rallentamento del ciclo del credito, le deboli prospettive economiche della Cina, non da ultimo a causa della sua crescente crisi immobiliare, e infine la ferma riluttanza delle banche centrali a invertire la rotta verso il proseguimento della politica restrittiva.

Eli Lilly, azienda farmaceutica leader negli Stati Uniti, che ha proseguito il suo slancio positivo grazie agli ottimi risultati del trimestre chiuso a giugno 2023. Considerando la progressione del lancio del nuovo farmaco Mounjaro (trattamento del diabete di tipo 2 a base di GLP-1), ci aspettiamo che i risultati attesi dell’azienda per settembre 2023 vedano una continua e forte crescita dei ricavi. Microsoft, il gigante dell’informatica aziendale e personale, ha ottenuto risultati eccezionali per il trimestre conclusosi a settembre 2023, registrando un’accelerazione della crescita dei ricavi di Azure Cloud grazie all’aumento dei carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale, che ha più che compensato la tendenza all’ottimizzazione del cloud in corso ma in attenuazione in tutto il settore. EssilorLuxottica, leader nel settore delle montature e delle lenti per occhiali, ha pubblicato solidi risultati trimestrali, evidenziando un aumento del fatturato del 5% su base annua (a/a) nonostante la maggiore concorrenza nella distribuzione e nell’attività direct-to-consumer.

LVMH, leader mondiale dei prodotti di “soft luxury”, che ha comunicato una crescita organica del fatturato a/a più debole del previsto per il trimestre conclusosi a settembre 2023. La debolezza è stata determinata dall’Europa e non è del tutto inaspettata dal mercato, vista la contrazione multipla registrata nel corso dell’anno.

Tuttavia, i modelli di business di alta qualità che, secondo le nostre previsioni, dovrebbero continuare a crescere in modo duraturo nella maggior parte delle condizioni economiche, compresa la più attesa recessione di tutti i tempi.