Condividi

Da venerdì 15 dicembre in radio “Oltre il tempo” il nuovo singolo di Malcom Raffaello Creatore, scritto da Giovanni Pezzetti, Andrea Amati e Fabio Vaccaro, già disponibile in digitale, prodotto dall’etichetta Vivir Music Records e distribuito da CD Baby.

“Un brano così delicato ma sincero per un momento così difficile – afferma Malcom Raffaello – perché noi uomini possiamo dire a una donna che la amiamo che la vorremmo solo per noi, ma senza che la cosa diventi amore malato, amore non sano, nel ritornello io canto voglio che sia solamente mia, non in segno di possesso ma in senso di amore affetto e con un vero senso di gratitudine verso la donna che amo.”

Qui il video: https://youtu.be/A1yJV2EA_ME

Il video, girato nell’hinterland milanese, per la regia di Simone Malerba, descrive la sofferenza di una ragazza che vive un amore tossico nel quale le continue pressioni psicologiche e le violenze rischiano di annientare la sua voglia di vivere. L’incontro con un ragazzo che la ascolta e le dichiara il proprio amore la stimola a reagire ad una situazione insostenibile. Il messaggio è di non dimenticarsi mai di sé stessi nei rapporti, la canzone termina con la frase “Voglio che tu sia solamente mia” che traduce in maniera semplice il concetto di liberarsi per la donna e essere in realtà “solamente sé stessa libera di scegliere” ovvero un grido a ogni Donna di coltivare l’amor proprio.

Malcom Raffaello Creatore, nasce a Palermo il 29 aprile 1977 e cresce a Milano, per lo più con i nonni materni. Malgrado diverse problematiche vissute dalla madre, o probabilmente in forza di queste, matura e vive con profonda empatia i rapporti con persone disagiate, che lo portano a raggiungere una spiccata sensibilità per l’arte tutta, in particolare musica e recitazione. L’intraprendenza, la duttilità, la creatività, la curiosità e la voglia di fare, sono doti spiccate in Raffaello Malcom, derivanti direttamente dal corredo genetico paterno e ancor più dall’eredità lasciatagli dal nonno Luigi co-autore di “Can’t help falling in love” di Elvis Presley.

Ha all’attivo 14 brani inediti, la cover di “Can’t help falling in love” e collaborazioni di tutto rispetto con autori come Fabio BIKO Vaccaro e Andrea Amati, registi e video maker come Luca Tartaglia, Claudio Zagarini e Morris Bragazzi. Produttori come Marco Zangirolami e una featuring speciale per il brano “La Danza” con Danilo Visconti. Ha pubblicato l’EP “Vivere il Destino” e un album registrato in presa diretta in occasione di un concerto live andato in scena il 21 ottobre 2022 al teatro Bello di Milano. Dopo la recente “Ogni tua lacrima”, esce “Oltre il tempo” il nuovo singolo.

Raffaello Malcom Creatore è su Facebook e Instagram