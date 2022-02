Come disdire un’assicurazione auto e passare a una nuova Compagnia.

Con l’abolizione del tacito rinnovo, contenuta nel Decreto Sviluppo Bis del 2012 e operativa a partire dal primo gennaio del 2013, per poter sottoscrivere una nuova polizza RCA con un’altra Compagnia assicurativa non è più necessario inviare disdetta alla propria almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto di polizza. Per cambiare Compagnia è sufficiente far semplicemente scadere il contratto in essere, attivandosi tuttavia per stipularne uno nuovo altrove ed evitare in tal modo di circolare privi di copertura assicurativa.

Per la copertura RCA, tutti i contratti hanno durata annuale, a eccezione di quelli temporanei. Almeno 30 giorni prima della scadenza di ogni contratto, la Compagnia invia al proprio cliente una nuova proposta commerciale e, soprattutto, l’attestato di rischio (ATR). Con la dematerializzazione dell’attestato di rischio avvenuta nel 2015, le Compagnie assicurative possono acquisire in autonomia le informazioni presenti nell’ATR stesso e necessarie al calcolo del premio di polizza, attingendo direttamente alle banche dati elettroniche gestite dall’ANIA,Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici,le cui modalità di alimentazione e consultazione sono disciplinate dall’IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Grazie all’abolizione del tacito rinnovo, se l’utente non intende rinnovare, dovrà semplicemente cercare una nuova assicurazione con cui stipulare un nuovo contratto. Cercando online, il risultato viene generato con semplicità e rapidità. È possibile ottenere più di un preventivo inserendo i propri dati in apposite applicazioni online dette preventivatori. In alcuni casi sarà sufficiente inserire solo la targa del mezzo e la propria data di nascita per ottenere in breve tempo una serie di offerte.

