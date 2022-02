Spectrum Markets accoglie Intermonte come prima Sim italiana connessa al mercato

Accesso per le banche ed i loro clienti retail e servizio di market making per gli emittenti

Milano, 21 febbraio 2022 – Spectrum Markets, il mercato pan-europeo dei certificati, dà oggi il benvenuto a Intermonte, Investment bank indipendente specializzata nell’intermediazione, ricerca, capital markets, M&A e advisory sul mercato italiano. Intermonte è la prima Sim italiana aderente diretta della piazza di negoziazione.

In qualità di membro di Spectrum Markets, Intermonte consentirà al proprio network di istituzioni finanziarie italiane di offrire ai loro clienti retail la possibilità di negoziare certificati su Spectrum. L’accesso a Spectrum renderà dunque possibile per le istituzioni finanziarie un aumento dei loro volumi di transazioni. Grazie a questa partnership, inoltre, Intermonte aprirà le porte di Spectrum Markets agli emittenti di prodotti di investimento che puntano ad un accesso rapido plug-and-play al mercato, incluso il servizio di market making.

Intermonte, oltre a vantare una consolidata expertise nel campo dei certificati, annovera un team di ricerca azionaria tra i più accreditati in Italia. La Società supporterà così i propri clienti nell’analisi e nella scelta delle soluzioni di investimento più adeguate, potendo ora attingere anche agli strumenti negoziati e disponibili su Spectrum, fornendo altresì un supporto commerciale.

“A nostro parere, in Italia il mondo degli investimenti è pronto ad una vera trasformazione per rispondere alle nuove esigenze degli investitori individuali, con nuove tecnologie, più innovazione e a costi più competitivi“, osserva Nicky Maan, CEO di Spectrum Markets. “Con Spectrum ci prefiggiamo di rispondere a questi cambiamenti e siamo onorati di essere appoggiati in questa iniziativa da un nome così noto e rispettato in Italia. Diamo il benvenuto a Intermonte. Questo rappresenta un altro importante passo avanti nei nostri sforzi per costruire un ecosistema di trading paneuropeo, il migliore della categoria, e siamo impazienti di potere condividere presto ulteriori annunci“, aggiunge.

Intermonte è presente nei servizi di intermediazione e global markets ed è tra le principali banche d’affari indipendenti, con uno specifico focus nel segmento delle PMI italiane ed un network di oltre 650 investitori istituzionali nazionali e internazionali. La divisione digital & advisory si occupa dello studio e dell’analisi dei mercati finanziari e degli strumenti di investimento disponibili sul mercato e divulga contenuti a favore di consulenti finanziari e clientela retail sia direttamente, attraverso i propri canali digitali (Websim e T.I.E.), che indirettamente attraverso le banche clienti.

“Gli investitori retail a livello globale stanno diventando sempre più sofisticati, istruiti e ambiziosi, in termini sia di strategie sia di prodotti scelti. Di pari passo, anche le loro aspettative sull’approccio agli investimenti sono in crescita” – spiega Gianluca Parenti, Head of Digital Division & Advisory di Intermonte. “Abbiamo sposato fin da subito la filosofia di Spectrum che offre agli investitori una modalità distintiva di investire adeguata alle loro esigenze e profili, conveniente e accessibile. Siamo convinti che il focus di Spectrum sull’innovazione sarà accolto positivamente dai principali istituti finanziari in Italia” – ha aggiunto.