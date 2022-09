COLLEZIONE AUTUNNO/INVERNO 2022 JADEA ‘’MAGLIE’’ : QUANDO L’AUTUNNO SOFFIA SULLA PELLE

L‘autunno ha bussato dolcemente alle porte ed è già qui, lo si sente sulla pelle, sul collo e sulle braccia.

E Jadea è pronta ad accompagnare le donne nelle loro nuove avventure di stile: di giorno e di sera, in tutte le occasioni, da quelle casual o sportive, a quelle eleganti.

Uno stile trasversale per soddisfare tutti i modi di essere dea.

Nella nuova collezione A/I 2022 Jadea Maglie, il nero è il protagonista assoluto e lascia il giusto spazio solo a pochi capi chiari color latte e ad alcune stampe colorate laminate o a fantasia.

L‘eleganza del nero, il suo fascino intramontabile e il suo mistero fatto di pizzi, trasparenze ed effetti scintillanti per rendere ogni outfit seducente e memorabile.

Ed ecco che anche un capo essenziale come una maglia a manica lunga, diventa un’occasione per indossare un tocco di ricercatezza con i vari modelli proposti da Jadea.

“This Girl”: (art. 4458) stampa serigrafica con volto sensuale di donna disegnato da una linea essenziale e continua. Maglia in cotone al 95% disponibile nei colori nero e latte con stampa a contrasto.

Maglia nera con scollo a barca: (art. 4459), impreziosita da doppia fascia dorata che contorna le spalle. In morbida viscosa dalla vestibilità semi-aderente.

Maglia con scollo a “V”, (art. 4460) con maniche trasparenti e quell’effetto vedo-non vedo che non passa mai di moda.

“Make your dreams come true” stampa laminata in oro, argento e rame sulla maglia in cotone: (art. 4461), disponibile nera e color latte.

Inserti preziosi sulle maniche della maglia: (art. 4462) in cotone, con glitter silver o bronze, perfetti per scintillare di sera.

Immancabili borchie per un look più rock ma sexy allo stesso tempo, con la trasparenza dell‘inserto in tulle trasparente sul davanti nella maglia nera (art. 4463).

Decisamente più elegante e chic la nuova linea di sottogiacca Jadea che si divide in maglie e lupetti dove ancora una volta, il denominatore comune è la raffinatezza del nero.

Gli articoli 4464 e 4465 sono accomunati dallo stesso ricamo di pizzo trasparente e differiscono solo dallo scollo: a barca nel caso del primo capo, a lupetto nel secondo.

Dulcis in fundo una maglia e un lupetto con scollo a cuore e una texture di fiori a rilievo in tessuto flock, effetto velluto, su un velo nero di raso trasparente: (art. 4466 e 4467).

Tutti i capi della collezione “Maglie” Jadea sono disponibili nelle taglie dalla S alla XL, per abbracciare tutte le donne e per valorizzare tutte le loro forme.

Una selezione che non conosce tempo, uno stile sempre attuale per tutte coloro che, come Coco Chanel insegna, smetteranno di indossare il nero solo quando verrà inventata una tinta più scura.