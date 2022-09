COLLEZIONE AUTUNNO/INVERNO 2022 JADEA ‘’LEGGINS’’ : DA COMFY A SEXY CON LO STESSO LEGGINS

Per questo autunno i capi della nuova collezione A/I 2022 Jadea “Leggins” si vestono di quadri, glitter, texture e linee con cotone caldo e tessuti elasticizzati per coprire le gambe ma non le forme.

Gli attualissimi leggins, quelli che un tempo si chiamavano fuseaux, hanno una storia lunga più di 70 anni ed uno stile sempre intramontabile! Rimodulabili, versatili, sempre in trend, adattabili ad ogni tipo di outifit, proprio come i modelli che propone Jadea.

Leggins con doppia fascia dorata per impreziosire e contornare la silouette delle gambe (art. 4469) in cotone al 95%, disponibile anche nella variante con bande laterali glitterate per abbinamenti nei toni del silver.

Texture jacquard in tweed per i leggins con tasca caldi e strutturati (art. 4470), perfetti per le giornate più fredde. Da abbinare a maxi-pull, stivaletti e giacche, sia nelle tonalità del blu che del nero.

Disegno “pied poule” in nero e beije per i leggins (art. 4468). Una texture che non può mancare nel guardaroba di una donna che ama essere iconica.

Linee sottili effetto gessato per un leggins nero (art. 4471) che avvolge e contorna le forme femminili con il caldo jacquard elasticizzato.

Immancabili texture a quadri di ispirazione “Scottish” per il leggins (art. 4472). Composto da linee in sovrapposizione sui toni del nero e del blu, perfettamente abbinabile a maglie e capi spalla in tinta unita.

Effetto trapuntato per il caldo leggins in cotone (art. 4473). Una tendenza che non passa mai di moda quella dell’imbottitura con impunture a rombi che riveste la fasce laterali di un pantalone dall’espressione “grintosa”.

Ed infine il must-have delle stagioni più fredde: il leggins attillato effetto pelle con all’interno una trama garzata che conferisce una confortevole sensazione di calore. Un pantalone audace, che celebra il corpo femminile esaltandone le forme, esprimendo tutta la sensualità di ogni donna, qualsiasi sia il suo stile.

Tutti i nuovi leggins A/I 2022 Jadea sono a vita alta o medio-alta e sono disponibili in taglie dalla S alla XL, per accompagnare le donne in tutti i loro modi di essere: super-comfy, super-eleganti, super-sexy o che semplicemente vogliono sentirsi super.