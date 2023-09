COLLEZIONE AUTUNNO/INVERNO 2023 JADEA ‘’ GALA’ ’’NERO COME LA NOTTE, BRILLANTE COME LA LUCE

Condividi

Jadea pensa già all’anno nuovo, celebrando l’intimo femminile con la sua collezione ‘’Galà’’ , la più elegante e sofisticata fra tutte.

Il brand sfoggia dunque una serie di coordinati e outfit esternabili luminosi e scintillanti, associati ai nomi di pietre preziose e minerali dai poteri straordinari.

Ametista è sempre un bel regalo da ricevere, sia che si tratti di una pietra preziosa, sia che si parli del coordinato super glamour Jadea.

Secondo le credenze, l’ametista allontana gli incubi e rafforza la capacità di sognare.

Secondo Jadea, il coordinato (art. 4567) composto da reggiseno push-up e slip brasiliano in tulle farebbe sognare notti magiche ad occhi aperti.

Allo stesso modo, anche la maglia in tulle (art. 4568) con stampa scintillante effetto paillettes e il leggings (art. 4569) in cotone elasticizzato con eleganti profili laterali rappresentano un outfit esternabile da sogno.

Lo Zaffiro si potenzia col sole e la luna e il coordinato balconcino + brasiliano (art. 4570) è in grado di ammaliare proprio come la luna più grande e luminosa, con i glitter sulla fantasia floreale in tulle effetto flock. Un coordinato adatto alle occasioni in cui si desidera osare, a partire dal proprio intimo.

L’ (art. 4571) è rappresentato dalla maglia della stessa serie, realizzata anch’essa in tulle flock a fantasia floreale e glitter, con fascia interna sul décolleté e maniche in cotone. Un capo molto elegante, pensato per illuminare le occasioni più speciali.

In abbinamento troviamo anche i leggings (art. 4572) in cotone elasticizzato con eleganti profili glitterati effetto ciniglia.

Giada è la serie super sexy di questa collezione, caratterizzata da pois glitterati, presenti sia sui coordinati: push-up + brasiliano (art. 4573), e balconcino + brasiliano (art. 4574), sia sui capi esternabili.

Infatti l’elegante maglia in cotone elasticizzato (art. 4575), con maniche e scollo trasparenti, impreziositi da pois in flock con glitter, più i leggings (art. 4576), completano la serie creando degli outfit serali adatti a occasioni più che speciali.

Lo stile unico della Collezione Jadea Galà è senza dubbio, quello più atteso durante l’intero anno.

E’ amato dalle donne che desiderano comfort e coprenza ma che non vogliono rinunciare a preziosi dettagli come l‘effetto lurex, il tulle, le trasparenze e i pizzi sensuali.

Tutti i coordinati sono disponibili dalla 2a alla 4a mentre maglie e leggins sono acquistabili nelle taglie S/M/L.

Una collezione audace per le donne che vogliono scintillare nel periodo più luminoso delle feste e per i successivi 365 giorni da Dea.