PREMIO “CartaCanta” PER IL MIGLIOR LIBRO MUSICALE ITALIANO: ANNUNCIATA LA CINQUINA DEI FINALISTI

Sono iniziati i lavori per l’edizione 2021/2022 di CartaCanta, il premio istituito dall’Associazione Culturale Ar.Ca. destinato al miglior libro di argomento musicale di autore italiano.

L’Associazione, che fin dalla fondazione raccoglie e cataloga, nella sua sede di Brescia, i volumi che trattano la storia e la critica della popular music, ha istituito lo scorso anno un riconoscimento per il miglior libro sull’argomento.



Vengono prese in considerazione le opere pubblicate, e fatte pervenire alla sede dell’Associazione Ar.Ca., fra il settembre dell’anno precedente e l’agosto dell’anno corrente: biografie e autobiografie, saggi critici e resoconti storici, ma anche opere di fiction ambientate nel mondo della musica o scritte da musicisti, purché di autore italiano e regolarmente pubblicati e distribuiti in Italia.



L’Associazione Culturale Ar.Ca., anche tenendo in considerazione le recensioni pubblicate da quotidiani, riviste e testate online, seleziona una short list dei libri editi nei 12 mesi del periodo considerato (per la seconda edizione del Premio: da settembre 2021 ad agosto 2022) e la sottopone al vaglio di una Commissione che indicherà quale sia a suo parere il più meritevole.



La prima edizione del premio è stata vinta da Carlo Boccadoro con “Bach/Prince, vite parallele” (Einaudi).

I cinque libri tra i quali verrà scelto il destinatario del Premio sono quest’anno:





Anything goesdi Luca Billi (Villaggio Maori)

Ex Machina di Valerio Mattioli (Minimum Fax)

Il senso per la parola di Serge Gainsbourgdi Marco Ongaro (Caissa Italia)

Nel labirinto – Thom Yorkedi Luca Castelli (Sperling & Kupfer)

Rap criminale di F.T. Sandman (Il Castello)





La Commissione, presieduta da Franco Zanetti, direttore editoriale di www.rockol.it, e costituita da Marta Blumi Tripodi, Enrico Casarini e John Vignola, annuncerà il vincitore del Premio Carta Canta 2022 entro la fine di dicembre dell’anno in corso.



La Commissione



Il Presidente: Franco Zanetti

Bresciano, si occupa professionalmente di musica dal 1974. Giornalista, autore e traduttore, direttore editoriale di www.rockol.it dal 1996, vi cura personalmente dal 2000 la rubrica delle recensioni dei libri di argomento musicale (https://www.rockol.it/recensioni-musicali/libri).



Marta Blumi Tripodi

E’ nata a Milano nel 1984. Appassionata di cultura e musica hip hop fin da ragazzina, a diciassette anni comincia a scrivere sulle prime webzine e blog specializzati. Dopo tredici anni da autrice e regista radiofonica per Rai Radio2 (Babylon, Radio2 InTheMix, Stay Soul e altri), oggi alterna il lavoro di giornalista musicale (Rolling Stone, Hotmc) a quello di autrice (Yo! Mtv Raps e svariati documentari musicali) e creatrice di podcast (CRTFD Classics, Storie di Un Minuto), curatrice editoriale e traduttrice



Enrico Casarini

Giornalista di “Tv Sorrisi e Canzoni” e “Telepiù”, si occupa di musica da quando ha ricevuto in regalo la musicassetta “Elvis. The Rockin’ Days”, la perfetta antologia di Elvis Presley per un bambino curioso. Negli anni ha scritto di musica, e non solo, per “L’Europeo”, “Max”, “Carnet” e per diversi altri giornali.



John Vignola

Uno spotornese a Roma, si occupa di musica professionalmente da quasi trent’anni. È voce di Radio Rai, e autore e conduttore di “La nota del giorno” su Radio Rai Uno e del podcast “Storia di una canzone” per Raiplay Sound.