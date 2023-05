CINA, DATI SOLIDI SUPPORTANO UNA VISIONE COSTRUTTIVA

Condividi

Jasmine Kang, Analista e Gestore del fondo Comgest Growth China di Comgest.

Nonostante il crescente scetticismo degli investitori sulla ripresa economica e dei consumi in Cina manteniamo una visione costruttiva supportata da solidi dati economici. Nel primo trimestre il PIL è cresciuto del 4,5%. Le vendite al dettaglio sono aumentate del 5,8%, con un incremento della domanda di viaggi, ristorazione e servizi. Le vendite di abitazioni sono tornate a crescere e anche i prezzi degli immobili hanno ripreso a salire. Le esportazioni sono cresciute del 5% nel corso del trimestre, nonostante i timori di disallineamento e la debolezza del fronte macro oltreoceano. Da sottolineare, inoltre, che questi risultati sono stati ottenuti in assenza di misure di stimolo da parte del governo. In prospettiva, ci aspettiamo una crescita più sostenuta nel secondo trimestre di quest’anno, grazie a una ripresa progressiva e alla bassa base di confronto con il 2022 causata dal lockdown di Shanghai.

Naturalmente, restano ancora delle sfide da affrontare. La disoccupazione giovanile supera ancora del 5% i livelli pre-Covid. I dati dell’indice PMI di aprile sono caratterizzati da luci ed ombre. Nel frattempo, la situazione geopolitica rimane instabile, con un numero crescente di esercitazioni militari intorno a Taiwan.

Ping An ha registrato una crescita positiva in termini di valore della nuova produzione (NBV) per il secondo trimestre consecutivo, confermando una ripresa dopo anni di ristrutturazione del canale delle agenzie. Weigao ha riportato risultati in linea con il 2022 e ha previsto una crescita del 15-20% nel 2023. Midea ha messo a segno un miglioramento delle vendite nel primo trimestre, grazie al miglioramento dei consumi interni.