COLLEZIONE AUTUNNO/INVERNO 2023 – 24 JADEA ‘’MODA’’ – I CRISTALLI ADDOSSO

Ogni collezione Jadea “Moda” è da sempre sinonimo di colore e stampe e quella della nuova stagione A/I 2023-24 è caratterizzata da tinte intense e polverose, texture effetto “matte”, colori winter-mood per immedesimarsi al meglio nella prossima stagione fredda.

Alle diverse linee di questa collezione sono stati associati i nomi del meraviglioso mondo dei minerali naturali, ognuno dei quali ha ispirato disegni o sfumature.

La serie Diamante rappresenta un intimo prezioso nella sua semplicità, con coordinati in morbido cotone mélange color malva o jeans, ornati da pizzo bianco sul décolleté con fiocchetto centrale sul push-up e pizzo fiorato sul retro dello slip (art. 4542).

Il top con slip della stessa serie (art. 4543) riporta lo stesso dettaglio in pizzo sulla parte frontale e superiore dei due capi.

In abbinamento vengono proposti anche gli slip singoli (art. 6335) e i midi (art. 6336) compresi nella variante colore naturale.

L‘azzurro dell’Acquamarina conferisce il colore predominante al coordinato triangolo con slip (art. 4544), caratterizzato da una micro texture di fiorellini allover nei colori prugna e pavone.

Tinta unita invece per la canotta a spalla larga (art. 4545) abbinata allo slip fiorato dove un sottile merletto di color azzurro o prugna rifinisce i bordi della mutandina.

Slip (art. 6337), brasiliano (art. 6338) e modello midi (art. 6339), vendibili anche singolarmente con una variante in più: il delicatissimo color lavanda.

Il pezzo forte della collezione A/I Jadea “Moda” è Rubino: simbolo di vittoria e passione, nonchè il nome di uno dei capi più ricercati dell‘intera collezione.

Push-up con slip (art. 4546) sensuale e romantico con quel tocco di rosso sulle rose in tessuto trasparente e fiori in velluto in sovrapposizione. Immancabile il nastro di pizzo nero sui lati anteriori dello slip.

Top decorato sul décolleté con slip abbinato (art. 4547) disponibile anche nella variante con i toni blu elettrico con motivi floreali, trasparenze e sovrapposizioni sui toni freddi dell’azzurro.

Acquistabili anche lo slip singolo (art. 6340) e il midi (art. 6341).

Serie Avorio composta da: triangolo in tinta unita prugna o nero abbinato allo slip (art. 4548) a fantasia maculata allover con fiori stilizzati. Immancabile anche il coordinato slip + top (art. 4549) con la parte alta in tinta unita e lo slip bordato con pizzo a contrasto.

Le altre parti basse singole sono: slip (art. 6342), brasiliano (art. 6343), midi (art. 6344), con l’aggiunta della colorazione jeans, tendente all’azzurro.

Onice, dai colori intensi e compatti. Una linea pulita che trova la sua particolarità nel tessuto di cotone a costine e negli accostamenti della variante smeraldo con i dettagli in pizzo grigio chiaro e della variante silver con pizzo rosa chiaro. Abbinamenti che ritroviamo sia nel coordinato push-up con slip (art. 4550) che nel set canotta più slip (art. 4551). Ad arricchire la serie c’è anche il color rubino intenso per lo slip (art. 6345) e il brasiliano (art. 6346).

La collezione A/I 2023 – 24 Jadea arriva fino al centro della terra ad esplorare il meraviglioso mondo dei minerali e dei suoi colori cangianti.

Serie Turchese: completini composti da triangolo e slip (art. 4552) con fantasia a micro pois su cotone tinta unita color bordeaux o denim con inserti di pizzo color panna sul decolleté e sullo slip. Coordinato top con slip (art. 4553) con parte superiore texturizzata allover e slip abbinato in tinta unita intervallato dal pizzo a contrasto.

A completare: slip (art. 6347), brasiliano (art. 6348), midi (art. 6349) disponibili nel grigio, bordeaux e denim.

Infine Quarzo il minerale dalla funzione riequilibrante, dà il nome all‘ultima serie della collezione A/I 2023-24. Una linea dinamica e confortevole composta da una comoda brassiere a spalla larga e uno slip dallo stile sportivo (art. 4554) caratterizzati dal contrasto dei bordi colorati dei capi con abbinamenti cromatici del prugna con dettagli blu e del nero con dettagli lilla. In aggiunta anche

lo slip (art. 6350), e il tanga (art. 6351) nella variante smeraldo.

Con la nuova collezione Moda A/I 2023-24, Jadea sostiene le forme di tutte le donne con taglie pensate per valorizzare ogni tipo di femminilità, con coordinati reggiseno + slip disponibili dalla XS all L, top e slip che vanno dalla S alla L e slip singoli disponibili dalla 2ª alla 6ª, a seconda dei vari modelli.

Il tutto come sempre con un ottimo rapporto qualità/prezzo, e con una varietà di tessuti, stampe e stili che raccontantano tutte le preferenze delle donne: da quelle che amano un’espressione intima più romantica, a quelle che prediligono un mood più comodo e sportivo.

Perchè l’intimo, come le pietre e i minerali, ha delle influenze magiche, quelle di far sentire più bella e sexy chi lo indossa.