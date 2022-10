“CI PENSA DANIKA”: IL NUOVO FORMAT SULL’EDUCAZIONE SESSUALE DI FREEDA IN COLLABORAZIONE CON DANIKA MORI

· La nuova rubrica settimanale di Freeda è online dal 26 di settembre sui canali Instagram di Danika Mori e di Freeda

Milano, 5 ottobre 2022 – Al via sulla pagina instagram di Freeda e di Danika Mori: “Ci pensa Danika”, il nuovo talk sull’educazione sessuale condotto dalla adult star, già vincitrice di tre Pornhub Awards.

Mori risponde alle domande che Freeda ha raccolto tra la sua community (composta prevalentemente da donne tra i 25 e i 34 anni), relative al sesso, con l’obiettivo di affrontare problemi e curiosità secondo l’approccio della piattaforma, ossia con l’intento di abbattere stereotipi e barriere e stimolare consapevolezza di sé, confronto e condivisione.

“L’Italia è uno dei pochi membri dell’Unione Europea in cui l’educazione sessuale non è obbligatoria tra i banchi di scuola. Il tema è ancora percepito come un tabù dalla popolazione e le istituzioni, nonostante un bisogno reale dei giovani di maggior informazione e confronto. E’ proprio per rispondere a questa esigenza che Freeda ha lanciato il Talk con Danika, riscontrando infatti un’immediata partecipazione della nostra community” ha dichiarato Sara Ristori, Direttrice Editoriale di Freeda.

“L’educazione al sesso è fondamentale non solo per stare bene con sé stessi, ma anche per accettare l’altro e comprenderne le esigenze, in un contesto di ascolto e inclusione” ha dichiarato Danika Mori.

Contraccezione, relazioni, problemi di cuore, poliamore: questi alcuni dei temi che verranno affrontati insieme a Danika Mori. Il talk ha l’intento di normalizzare l’argomento “sesso”, parlandone in modo aperto e attraverso il confronto. Danika Mori, in qualità di talent esperta, potrà consigliare gli utenti, rispondendo alle domande della community raccolte preventivamente da Freeda.

Composto da quattro puntate di circa 5 minuti l’una con un tema sempre diverso, “Ci pensa Danika” è disponibile online sulle pagine instagram di Freeda e di Danika.