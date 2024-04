Champions League: Real Madrid e Manchester City firmano un Pirotecnico 3-3

Pubblicità

La sfida di andata dei quarti di finale della Champions League tra il Real Madrid e il Manchester City si è rivelata un vero e proprio thriller calcistico, terminando con un emozionante pareggio per 3-3. Fin dalle prime battute, il match ha mantenuto alta l’intensità, con i Citizens che si sono portati in vantaggio già al 2′ grazie a un preciso calcio di punizione di Bernardo Silva. La reazione del Real non si è fatta attendere, ribaltando il risultato in soli due minuti: prima con un autogol di Ruben Dias al 13′, poi con un’azione magistrale conclusa da Rodrygo al 15′.

Il secondo tempo ha visto il Manchester City rientrare prepotentemente in gioco, con Phil Foden che al 66′ ha siglato una rete da antologia, seguito cinque minuti dopo da un altro gol spettacolare di Gvardiol. Nonostante il doppio colpo, il Real Madrid ha trovato la forza di reagire ancora una volta, pareggiando i conti al 79′ con un destro al volo di Federico Valverde.

In contemporanea, un altro incontro ha tenuto col fiato sospeso i tifosi: Arsenal e Bayern Monaco hanno chiuso il loro confronto sul 2-2, promettendo scintille anche nel match di ritorno.

La serata di Champions ha confermato ancora una volta il fascino e l’imprevedibilità del calcio di alto livello, con squadre che non si sono risparmiate e hanno offerto uno spettacolo di rara intensità.

