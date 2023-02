CFR 1907 Cluj-Lazio: presentazione della partita

Pubblicità

Terminato il mese di gennaio ed iniziato già da qualche giorno quello di febbraio, la doppia sfida tra Lazio e Cluj ai playoff di Conference League si avvicina sempre di più. I biancocelesti hanno certamente ancora l’amaro in bocca per quanto accaduto in Europa League, competizione che i ragazzi di Maurizio Sarri, contro ogni pronostico, hanno abbandonato al termine della fase a gironi. In un girone super equilibrato, forse uno dei più equilibrati della storia della manifestazione, la Lazio ha chiuso al terzo posto del gruppo a causa degli scontri diretti e dei gol fatti, che in questo senso hanno sorriso al Feyenoord e al Midtjylland, lasciando retrocedere i biancocelesti in Conference League e lasciando lo Sturm Graz fuori da tutte le competizioni europee.

Tuttavia con il terzo posto, appunto, l’avventura internazionale della Lazio non è di certo finita qui, tanto che ora ha la possibilità di ripetere quanto fatto dalla Roma di José Mourinho nella scorsa stagione. Secondo quanto riportato dalle quote sulla Conference League , infatti, la squadra di Maurizio Sarri rientra tra le grandi favorite per la vittoria finale. Essendo retrocessi dall’Europa League, gli aquilotti si vedranno costretti ad affrontare i playoff della competizione prima di poter accedere definitivamente alla fase finale della competizione. In questo frangente la Lazio sfiderà il Cluj, prima allo Stadio Olimpico e poi in Romania. La gara di andata si disputerà giovedì 16 febbraio alle ore 21:00, mentre il ritorno sarà direttamente la settimana prossima, precisamente in data giovedì 23 febbraio. Facendo una rapida analisi sul Cluj, vediamo che i campioni di Romania, dopo essere stati eliminati al primo turno preliminare di Champions League dal Pyunik, hanno conquistato il secondo posto nel girone di Conference League con Sivasspor, Slavia Praga e Ballkani, totalizzando 10 punti con 5 gol fatti e 5 subiti.

Prima di accedere ufficialmente alla fase a gironi della competizione, i romeni del Cluj hanno avuto la meglio nei precedenti due spareggi. La qualità degli uomini di Dan Petrescu non è certamente così elevata e non è assolutamente paragonabile a quella dei giocatori della Lazio, ma tanti giovani interessanti e diversi calciatori d’esperienza possono mettere in difficoltà la squadra di Sarri, che dovrà comunque scendere in campo in maniera diversa rispetto a quella che si è vista spesso, forse troppo spesso, in queste prime settimane del 2023. Petrescu, inoltre, è anche una vecchia conoscenza del calcio italiano, considerando il fatto che in Serie A ha militato nel Foggia e nel Genoa.

Tra i giocatori maggiormente da attenzionare e da tenere d’occhio nel 4-3-3 o nel modulo 4-2-3-1 del Cluj rientrano sicuramente Simone Scuffet, estremo difensore italiano, Deac, giocatore esperto che da esterno d’attacco ha totalizzato un buon numero di gol e soprattutto di assist, Emmanuel Yeboah, che in Conference League non ha ancora trovato la via del gol, e Yuri Matias, difensore centrale brasiliano classe 1995 che nella competizione europea ha già realizzato 2 reti. La Lazio e il Cluj nella loro storia si sono affrontate solamente due volte, in occasione della fase a gironi di Europa League dell’annata 2019-2020. All’andata vinse il Cluj con il punteggio di 2-1 e al ritorno s’impose la Lazio con la rete decisiva di Correa. Tuttavia, il girone terminò con i biancocelesti terzi classificati alle spalle dei romeni e del Celtic.