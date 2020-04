Bollettino Coronavirus oggi 10 aprile in Italia Protezione Civile. 98273 contagiati e 18849 morti

Sono 570 i morti e 3951 i nuovi contagi quelli che si contano nelle ultime 24 ore nonostante da oltre un mese la stragrande maggioranza degli italiani stia a casa e la maggior parte delle attività sono chiuse.

La tristezza della Pasqua si prolunga ancora fino a maggio con nuove restrizioni annunciate dal premier Conte e che saranno come al solito scandite quotidianamente dai numeri del bilancio sulla situazione del coronavirus Covid19 in Italia.

Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile, ha riferito durante la consueta conferenza stampa delle 18 di oggi 10 aprile, che attualmente le persone contagiate da Coronavirus sono 98.273, per un totale dall’inizio di 147577 casi. Le persone guarite e dimesse ad oggi sono 30.455 (+1985). I decessi purtroppo sono in totale 18.849 (+570) ma si attende conferma da parte dell’Istituto Superiore della Sanità.

Dati per Regione

Tra parentesi i casi attuali di persone contagiate

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 29.530 in Lombardia, 13.350 in Emilia-Romagna, 11.576 in Piemonte, 10.647 in Veneto, 5.822 in Toscana, 3.301 in Liguria, 3.316 nelle Marche, 3.633 nel Lazio, 2.963 in Campania, 1.994 nella Provincia autonoma di Trento, 2.336 in Puglia, 1.398 in Friuli Venezia Giulia, 1.967 in Sicilia, 1.635 in Abruzzo, 1.317 nella Provincia autonoma di Bolzano, 752 in Umbria, 876 in Sardegna, 786 in Calabria, 602 in Valle d’Aosta, 279 in Basilicata e 193 in Molise.

