L'AD Ciucci annuncia le tempistiche: massimo impegno per iniziare i lavori entro l'estate

Avvio lavori del Ponte sullo Stretto: possibile partenza in estate

Pietro Ciucci, Amministratore Delegato della Società Stretto di Messina, ha recentemente condiviso le previsioni riguardo l’avvio dei lavori per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. L’obiettivo è quello di “raggiungere il massimo del risultato”, con l’ambizione di portare il progetto al Cipes entro giugno per poter dare il via alle attività di costruzione durante l’estate.

Ciucci ha sottolineato l’impegno nell’assicurare la massima trasparenza nel processo, evidenziando che il progetto è stato reso disponibile a tutti. La documentazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 15 febbraio, è stata trasmessa ai ministeri competenti per l’organizzazione della conferenza dei servizi, necessaria per le valutazioni di impatto ambientale.

Nonostante la complessità del progetto e i rigorosi tempi necessari per la sua realizzazione, Ciucci si mostra ottimista sulla possibilità di avviare “le prime attività” già nell’imminente estate, marcando un passo significativo verso la concretizzazione di una delle opere infrastrutturali più ambiziose e discusse degli ultimi decenni in Italia.