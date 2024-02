Una partita ricca di emozioni e colpi di scena vede il Genoa trionfare in casa

Genoa supera l’Udinese 2-0 in anticipo di Serie A

Pubblicità

Condividi

In un appassionante anticipo di Serie A, il Genoa ha ottenuto una vittoria convincente per 2-0 sull’Udinese, grazie a una partita che ha visto entrambe le squadre creare numerose occasioni. Nonostante un inizio promettente da parte degli ospiti, con diverse iniziative interessanti che hanno messo in difficoltà la difesa del Genoa, la squadra di casa è riuscita a prendere il comando delle operazioni grazie a una serie di azioni spettacolari.

Il primo momento di svolta è arrivato al 25′, quando una traversa colpita da Lucca ha risvegliato il Genoa, seguito da un intervento prodigioso del portiere Okoye su Vazquez. Il messicano ha poi colpito il palo al 33′, poco prima che Retegui, con una spettacolare rovesciata al 36′, aprisse le marcature. Il raddoppio del Genoa è stato siglato da Bani al 40′, che ha sfruttato al meglio un cross di Gudmundsson.

Pubblicità

La seconda metà della partita ha visto l’Udinese ridursi in dieci uomini a causa del secondo cartellino giallo ricevuto da Kristiansen al 48′. Con l’uomo in più, il Genoa ha controllato il gioco, sfiorando il terzo gol in diverse occasioni grazie a Badelj, Gudmundsson e Frendrup, ma senza riuscire a concretizzare ulteriormente il vantaggio.

Questa vittoria permette al Genoa di guadagnare preziosi punti nella lotta per la salvezza, mentre l’Udinese dovrà riflettere sugli errori commessi e cercare di riscattarsi nelle prossime partite.