Papa Francesco invoca umanità e pace nel 2° anniversario del conflitto in Ucraina

Durante l’Angelus, Papa Francesco ha marcato il secondo anniversario del conflitto in Ucraina, descrivendolo come una “guerra devastante” che ha generato una “ondata globale di paura e odio”, oltre a innumerevoli vittime senza che si intraveda una fine. Il Pontefice ha sottolineato l’urgenza di “ritrovare umanità” e di lavorare verso una “soluzione diplomatica per una pace giusta e duratura”.

Nel suo messaggio, Papa Francesco ha esteso il suo appello alla preghiera anche per Palestina e Israele, evidenziando l’importanza di sostenere chi soffre e di rivolgere un pensiero speciale ai bambini feriti dai conflitti. Ha inoltre richiamato l’attenzione sulle guerre in corso in varie parti del mondo e sulla crisi climatica, che colpisce principalmente i più vulnerabili, auspicando “scelte coraggiose” per affrontare queste sfide globali.

Con queste parole, il Papa riafferma il suo impegno per la pace e la solidarietà internazionale, invitando i fedeli e la comunità globale a unirsi in preghiera e in azioni concrete per alleviare le sofferenze causate dai conflitti e dalle crisi ambientali.