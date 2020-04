Appello OMS: Noi svilupperemo quanto prima il vaccino, voi continuate a collaborare

Il sito dell’OMS ha pubblicato oggi un appello firmato da scienziati, medici, finanziatori e produttori uniti in un team internazionale coordinato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

“Siamo scienziati, medici, finanziatori e produttori che si sono uniti nell’ambito di una collaborazione internazionale, coordinata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), per contribuire ad accelerare la disponibilità di un vaccino contro COVID-19. Mentre un vaccino per uso generale richiede tempo per svilupparsi, un vaccino può in definitiva essere determinante nel controllo di questa pandemia mondiale. Nel frattempo, plaudiamo all’attuazione delle misure di intervento della comunità che riducono la diffusione del virus e proteggono le persone, comprese le popolazioni vulnerabili, e ci impegniamo a utilizzare il tempo guadagnato dall’adozione diffusa di tali misure per sviluppare un vaccino il più rapidamente possibile. Continueremo gli sforzi per rafforzare la collaborazione, la cooperazione e la condivisione di dati senza precedenti in tutto il mondo già in corso.“