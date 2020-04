OMS. L’obbligo delle mascherine diventerà la norma

Probabilmente per molto tempo saremo costretti tutti ad indossare le mascherine anche quando le restrizioni saranno allentate.

A parlare di obbligo di indossare le mascherine è stato il portavoce dell’Oms, David Nabarro che alla Bbc ha dichiarato: “Il coronavirus non andrà via. Non sappiamo se le persone che lo hanno avuto siano immuni né quando avremo un vaccino”, ha spiegato. “Quindi qualche tipo di protezione facciale diventerà la norma, anche se solo per rassicurare le persone”, ha sottolineato.

Parole che non sono nuove e che in Italia abbiamo già sentito dalla voce del Commissario Arcuri che qualche giorno fa ha detto chiaramente che porteremo le mascherine per molto tempo.

Ma come si farà vista la carenza di mascherine già oggi, ad un mese dalla piena emergenza coronavirus covid19?.