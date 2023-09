Amchor IS – Bce: l’inflazione scenderà ma i tassi rimarranno alti per molto tempo

Condividi

A cura diAlvaro Sanmartin, Chief Economist, Amchor IS

Oggi la Bce ha alzato i tassi di 25 punti base ma ha indicato chiaramente che questo, in condizioni normali,sarà l’ultimo rialzo;Christine Lagarde, durante la conferenza stampa, ha detto chealcuni membri avrebbero preferito una pausa; per evitare che il mercato inizi a scontare subito un taglio dei tassi,la Bce si è preoccupata di sottolineare che intende mantenere i tassi elevatiper tutto il tempo necessario per controllare l’inflazione.

Penso che l’inflazione di fondo nell’Eurozona scenderà in modo significativo nei prossimi mesi e che questo significherà che la Bce non dovrà aumentare ulteriormente i tassi.Allo stesso tempo, come sapete, considero che l’economia europea sia meno debole di altre e quindi penso anche chei tassi impiegheranno molto tempo a scendere. In generale, ritengo che la riunione odierna della Bce sia stata positiva e che darà fiducia al mercato.