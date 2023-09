BCE: un nuovo rialzo “colomba” di 25 punti base

Condividi

A cura di Antonella Manganelli, AD e Responsabile Investimenti di Payden & Rygel Italia

14 settembre 2023– A seguito della riunione della BCE odierna si sta parlando molto di tassi ai massimi, maquello di oggi può davvero essere definito un “rialzo colomba”. Il nuovo comunicato può essere letto come una conferma del fatto che questo sia l’ultimo rialzo del ciclo, e che i tassi abbiano raggiunto un livello nel medio termine sufficiente a contenere l’inflazione. Riviste al ribasso, infine, le proiezioni per la crescita europea per 2023, 2024 e 2025, mentresul fronte dell’inflazione si prevede maggiore stabilità nei prossimi 18 mesi, nonostante un livello dei prezzi ancora superiore, seppure di poco, al target della Banca Centrale fino al 2025.

In seguito alla conferenza, i mercati si sono mossi a prezzare un primo taglio da 25 punti base già nel luglio del 2024. I rendimenti a scadenza dei governativi, intanto, si sono mossi al ribasso su tutta la linea, almeno nei primi minuti. In contemporanea alla conferenza, poi,i dati macroeconomici rilasciati negli Stati Uniti – tra cui le vendite al dettaglio – hanno sorpreso tutti in positivo. Questo ha controbilanciato parzialmente il ribasso dei rendimenti, e ha esacerbato la discesa dell’euro. Infine, si è assistito a una riduzione dello spread BTP-Bund, a causa del mancato riferimento all’avvio di operazioni di riduzione di bilancio da parte della BCE.