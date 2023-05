Alluvione Emilia Romagna: bilancio vittime sale a 14. Bonaccini chiede un Commissario

Condividi

Sono 14 le vittime

Continua ad aggravarsi il triste bilancio delle vittime dell’alluvione che per la seconda volta in pochi giorni ha investito l’Emilia-Romagna.

La quattordicesima vittima è stata individuata a Faenza: si tratta del corpo senza vita di un uomo di 84 anni. Il corpo è stato rinvenuto nel fango all’interno del cortile dell’abitazione.

Intanto anche oggi 19 maggio in tutta l’Emilia Romagna è allerta rossa ed è allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 6 Regioni.

Allagamenti ed evacuazioni nella notte si sono registrati nel Ravennate.

Tante le zone ancora isolate: diversi i paesi senza corrente e acqua potabile.

Bonaccini chiede Commissario e risorse

Il presidente della Regione Emilia Romagna, Bonaccini chiede l’istituzione di un Commissario come per il terrmoto. La richiesta al Governo così viene spiegata dal Governatore: “Abbiamo 280 frane in 60 comuni e 400 strade distrutte o interrott.”Servono tante risorse e per agricoltura piano shock”.