Al Meyer arrivano i distanziatori colorati per le sale d’attesa

FIRENZE, 7 MAGGIO – Pannelli colorati, collocati nelle sedute delle aree di attesa, che ricordano alle famiglie la necessità di mantenere la distanza di sicurezza anche quando si è seduti ad aspettare una visita. È uno dei modi con cui il Meyer si sta preparando ad affrontare la seconda fase dell’emergenza sanitaria.

L’ospedale si sta organizzando per riprendere gradualmente le attività ambulatoriali che erano state sospese nei mesi scorsi. Tutte le famiglie che hanno visto sospesa la prima visita nel momento dell’emergenza saranno infatti in questi giorni richiamate per aggiornare l’appuntamento.

E per visite di controllo e follow-up sono già avviate le tele-visite da parte degli stessi specialisti del Meyer.

In questa nuova situazione le sale di attesa sono un sorvegliato speciale, si tratta infatti dei luoghi dove è maggiore il rischio di affollamento: per questo è opportuno distanziare gli orari delle visite, rispettare scrupolosamente gli orari indicati e limitare gli accessi ad un solo accompagnatore per bambino.

Per facilitare e rendere anche più gradito il distanziamento sociale, nelle sedute delle sale di attesa sono stati collocati dei pannelli colorati che delimitano lo spazio dedicato ad ogni coppia bambino-accompagnatore. Uno dei tanti modi per fronteggiare con un tocco di allegria la nuova realtà con cui anche i bambini stanno imparando a convivere.