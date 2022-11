26ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. LACTALIS A SALERNO, AL FIANCO DI FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE

Condividi

LACTALIS A SALERNO, AL FIANCO DI FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE ONLUS COME PARTNER LOGISTICO A FAVORE DEI PIU’ BISOGNOSI

71 dipendenti del Gruppo, 34 furgoni Galbani e Parmalat in 12 regioni italiane saranno impegnati nell’iniziativa solidale sabato 26 novembre

Milano, 24 novembre 2022 – Il Gruppo Lactalis in Italia, che racchiude al proprio interno Galbani, Parmalat, Nuova Castelli e Leerdammer, scende in campo al fianco di Fondazione Banco Alimentare Onlus in qualità di partner logistico, per contribuire in maniera concreta all’iniziativa di raccolta cibo.

In occasione della 26ª edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare il Gruppo interviene in 30 province – tra cui Salerno – di 12 regioni, su un duplice fronte: da una parte con i furgoni firmati Galbani e Parmalat messi a disposizione per il trasporto degli alimenti raccolti durante l’attività, dall’altra con l’aiuto dei dipendenti, presenti come volontari ai banchi dedicati con l’iconica pettorina arancione di Banco Alimentare.

Sabato 26 novembre, 71 dipendenti volontari di Lactalis in Italia, al fianco di Banco Alimentare, trasporteranno sui mezzi Galbani e Parmalat le donazioni di cibo nei supermercati fino ai centri di raccolta di Banco Alimentare, dislocati su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa, permetterà di adunare prodotti per almeno 100 tonnellate, e sarà l’occasione per trasmettere un messaggio di solidarietà e vicinanza a chi vive in condizioni di precarietà.

“In un contesto economico e sociale difficile come quello attuale, Lactalis rinnova il proprio supporto per la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Come ogni anno un gran numero di dipendenti dedicherà la propria giornata a un momento solidale in sinergia con la grande organizzazione di Banco Alimentare, con cui da anni collaboriamo orgogliosamente, a conferma della sensibilità diffusa in azienda sui temi sociali”. – afferma Vittorio Fiore, Direttore Comunicazione CSR Lactalis in Italia – “Questa iniziativa è un’ulteriore conferma dell’attaccamento che Lactalis vive nei confronti dei territori in cui opera.

Ecco tutti i territori in cui il Gruppo Lactalis in Italia porterà il proprio sostegno con i furgoni nella giornata di sabato 26 novembre:

ABRUZZO: Chieti

CALABRIA: Catanzaro/ Vibo Valentia (Tropea)/Crotone/Reggio Calabria /Cosenza

CAMPANIA: Salerno (Pontecagnano)/ Napoli /Benevento

EMILIA ROMAGNA: Piacenza/Parma

LAZIO: Roma

LIGURIA: Genova

LOMBARDIA: Brescia/ Milano/ Como/ Melzo/Bergamo/ Varese

PIEMONTE: Torino

PUGLIA: Bari/Brindisi/Foggia (Manfredonia)

SARDEGNA: Sassari (Olbia)

SICILIA: Agrigento (Sciacca)/Palermo (Favara)/ Catania/ Ragusa/ Messina (Milazzo)

VENETO: Padova

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare vedrà coinvolti oltre 11.000 supermercati in tutta Italia, dove 145.000 volontari inviteranno la popolazione a donare prodotti a lunga conservazione,che verranno poi distribuiti a 7.600 strutture caritative convenzionate con Banco Alimentare (mense per i poveri, comunità per i minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, ecc.) a sostegno di circa 1.700.000 persone. Le donazioni di alimenti ricevute sabato andranno ad integrare quanto il Banco Alimentare recupera quotidianamente, combattendo lo spreco di cibo.