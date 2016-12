Lazio. CONSORZI BONIFICA: BLASI (M5S LAZIO): NOMINE NUOVI COMMISSARI ENNESIMO AFFRONTO AL CONSIGLIO

Silvia Blasi, capogruppo del M5S Lazio, dichiara:

“L’annuncio da parte di Refrigeri della nomina dei quattro nuovi commissari dei Consorzi di Bonifica è la conferma che Zingaretti non rispetta il Consiglio: quando furono presentate in commissione, le delibere furono rimandate indietro perché gli emolumenti erano troppo alti e calcolati con un metodo improprio. Anche questi decreti di nomina sarebbero dovuti passare al vaglio della commissione ma Zingaretti preferisce l’annuncio al rispetto delle norme.

Sugli emolumenti per i commissari è stata applicata l’interpretazione più ampia della legge in materia, questi sono infatti pari alla somma degli stipendi degli ex presidenti dei consorzi accorpati che nelle delibere finali è stato decurtato del 30%. Si risparmia quindi in alcuni consorzi rispetto a prima ma in quelli che sono stati più ‘virtuosi0 i costi degli emolumenti si impennano, rimane quindi inalterata la nostra perplessità sul reale risparmio per le casse regionali. Zingaretti con queste nomine ha deciso di prenderci in giro e di fare l’ennesimo affronto al consiglio, sempre più esautorato da una giunta in trance da campagna elettorale.”