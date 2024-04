Iran-Israele: Italia in allerta, convocato domani il Comitato per la Sicurezza

In risposta all’attacco iraniano a Israele, l’Italia si muove per rafforzare le proprie misure di sicurezza interna. Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è in continuo contatto con i prefetti delle città italiane per monitorare e gestire la situazione. Una mossa proattiva che sottolinea la serietà con cui il governo italiano sta affrontando le recenti evoluzioni nel panorama internazionale.

Domani, alle ore 15:00, è prevista la convocazione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica presso il Viminale. Alla riunione parteciperanno i vertici delle forze di polizia e dell’intelligence, con l’obiettivo di valutare le misure necessarie per mantenere alto il livello di sicurezza nel Paese.

Nonostante l’attacco iraniano, le fonti del Viminale rassicurano che le condizioni di sicurezza in Italia rimangono stabili, con il livello di allerta che è già al massimo da ottobre scorso. Tuttavia, viene data massima attenzione ai circa 250 obiettivi sensibili distribuiti sul territorio nazionale, riflettendo la preoccupazione di una possibile escalation.

Queste azioni dimostrano l’impegno del governo italiano nel prevenire qualsiasi minaccia alla sicurezza interna e nel contribuire alla stabilità regionale in un periodo di incertezza.

