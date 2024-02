Washington DC: militare USA si dà fuoco davanti all’Ambasciata di Israele

Pubblicità

Un militare della US Air Force si è dato fuoco in un gesto di protesta davanti all’ambasciata di Israele a Washington, provocando shock e preoccupazione. Secondo quanto riportato dal New York Post, l’uomo, ancora in uniforme, ha gridato parole di condanna riguardanti la guerra a Gaza e l’essere complice di quello che ha definito un genocidio, prima di compiere l’atto estremo, aggiungendo “Questo è un atto di protesta estremo. Free Palestine”.

L’uomo è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è attualmente ricoverato in condizioni critiche. Le autorità stanno ora cercando di comprendere i motivi che hanno spinto il militare a un gesto così disperato, mentre la comunità internazionale si interroga sulle profonde divisioni e sulle tensioni che continuano a caratterizzare il conflitto israelo-palestinese.

Questo episodio sottolinea la disperazione e la frustrazione che molti sentono riguardo alla situazione a Gaza e al più ampio conflitto israelo-palestinese, portando l’attenzione pubblica sulla necessità di trovare soluzioni pacifiche e sostenibili che possano garantire la sicurezza e i diritti di tutte le parti coinvolte.