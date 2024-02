La Juventus vince al filo di lana contro il Frosinone: 3-2 all’Allianz Stadium

Pubblicità

Condividi

Un match avvincente con un finale al cardiopalma regala i tre punti alla Vecchia Signora

Nel 26° turno di Serie A, l’Allianz Stadium è stato teatro di una partita ricca di emozioni, che ha visto la Juventus superare il Frosinone per 3-2 in un match che ha rischiato di sfuggire di mano ai bianconeri. Nonostante una prestazione non brillante, la squadra di casa è riuscita a piegare un Frosinone combattivo, che esce sconfitto ma con l’onore delle armi.

Il primo tempo si è aperto con un immediato lampo di genio da parte di Vlahovic, che al 3′ ha sfruttato un assist di McKennie per portare in vantaggio la Juventus. La risposta del Frosinone non si è fatta attendere: Cheddira ha pareggiato i conti al 14′ con un colpo di testa su cross di Zortea, seguito dal gol di Brescianini al 27′, servito da Harroui, che ha temporaneamente ribaltato il risultato. Vlahovic, tuttavia, non si è dato per vinto e con un sinistro vincente ha riportato il punteggio in parità al 32′.

Pubblicità

La seconda metà della gara ha visto un calo di intensità, con poche occasioni degne di nota fino agli ultimi istanti di gioco. Quando sembrava che il match potesse concludersi in parità, Rugani ha trovato il gol vittoria per la Juventus al 95′, con un tiro da posizione molto angolata che ha sorpreso la difesa del Frosinone.

Con questo risultato, la Juventus si aggiudica tre punti fondamentali, mentre il Frosinone dimostra ancora una volta di essere in grado di mettere in difficoltà anche le squadre più quotate del campionato.