New York. Manifestazione Pro-Palestina scuote Manhattan

A New York, un significativo numero di manifestanti pro-Palestina si è radunato a Manhattan, specificamente di fronte al Centro di Cultura Ebraica sulla 92ma Strada. L’evento ha visto un forte dispiegamento di forze dell’ordine per garantire la sicurezza, con l’accesso al centro bloccato e transenne installate per mantenere una distanza di sicurezza tra i partecipanti e l’edificio.

I manifestanti, posizionati sul marciapiede di fronte tra la 92ma Street e Lexington Avenue, hanno levato canti a sostegno di Gaza, esprimendo posizioni critiche nei confronti delle politiche dell’amministrazione Biden e denunciando le azioni considerate genocidarie. Nel corso della protesta, le bandiere della Palestina hanno sventolato in segno di solidarietà, evidenziando il crescente appello internazionale per la pace e la giustizia nel conflitto israelo-palestinese.

