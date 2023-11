“Vicoli e strade”, fuori ora il nuovo singolo di Andrea Lupi

Condividi

Disponibile in tutti i digital store il nuovo singolo di Andrea Lupi, dal titolo “Vicoli e strade”(ICreamusic), un brano pop che descrive i vuoti e le conseguenze che può lasciare una persona che non c’è più, le sensazioni provate nel corso del tempo, di come possa rimanere impressa principalmente un’ultima immagine. Solo una definitiva accettazione del fatto che esistano dei cerchi destinati a non chiudersi potrà dargli una nuova serenità e una nuova visione ottimistica del futuro, andando avanti senza dimenticare il passato.

Andrea Lupi: “Anche se credo sia un brano che chiunque possa interpretare a seconda della propria esperienza di vita, è in realtà molto personale. Quando l’ho scritto, ho cercato di esprimere le diverse emozioni che si possono provare nel corso degli anni per una situazione di questo tipo, cercando di trasmetterle attraverso similitudini e metafore per dare un’immagine concreta ma allo stesso tempo astratta all’ascoltatore”

Scritto dallo stesso interprete, arrangiato dal producer Francesco Vescia e registrato presso il Pro Cube Studio di Pierangelo Ambroselli a Roma, è il primo singolo nato in collaborazione con il produttore e manager Antonio Crea, per iCreamusic.

Biografia

Andrea Lupi è un cantautore romano.

Si approccia alla musica da giovanissimo col clarinetto, dedicandosi in seguito alla tastiera e soprattutto al canto.

Dopo le scuole medie inizia un progetto durato svariati anni, che lo porterà ad interessarsi alla scrittura e produrre due album, ad essere finalista nazionale del “Cantagiro” e di vari concorsi, oltre a fargli maturare un’intensa esperienza live che lo ha portato su svariati palchi romani e nazionali (tra gli altri quelli di Stazione Birra, Blackout, Zona roveri).

Durante il 2020 sono uscite le sue cover “Eleanor Rigby” dei Beatles (in pieno lockdown) e “Stupendo” di Vasco Rossi.

Nel 2021 parte il suo nuovo progetto solista, con i singoli “Frequentazioni migliori”, “L’influenza” e “Pioggia per favore“.

Nel 2022 esce “Scarpe belle”, con il quale riprenderà, dopo la pausa dovuta alla pandemia, a esibirsi dal vivo. Dopo aver totalizzato oltre 870.000 ascolti complessivi su Spotify, nel 2023 inizia la collaborazione artistica con il produttore e manager Antonio Crea, con il quale pubblica il singolo “Vicoli e strade”.

Andrea Lupi su Instagram, Spotify, Youtube e sul suo sito ufficiale.