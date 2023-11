Unavantaluna live a Roma a vent’anni dall’esordio

DOMANI, giovedì 23 novembre all’Auditorium Parco della Musica

Foto di Roberta Gioberti

Unavantaluna,“Cumpagnia di Musica Siciliana”, presenta il suo nuovo album, SICULO, a Roma, all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” – Teatro Studio Borgna – il 23 novembre alle ore 21. (Prevendita biglietti qui: Ticket One | Auditorium Parco della Musica : Auditorium Parco della Musica )

A vent’anni dal suo esordio e a dieci dall’ultimo lavoro in studio, la band di world-music isolana ritorna con un album e con un live che, pur non smarrendo le peculiarità del sound che l’ha fatta apprezzare il Italia e all’estero, compie un passo ancor più deciso in direzione contaminata e contemporanea.

Canzoni in siciliano e voci possenti, strumenti musicali arcaici e storie millenarie, arrangiamenti e nuove sonorità: un gruppo di sicuro impatto che diviene addirittura trascinante nella propria dimensione più consona, quella dal vivo.

Carmelo Cacciola, Luca Centamore, Pietro Cernuto, Francesco Salvadore e Arnaldo Vacca, cinque musicisti, fra cui tre autori ed altrettanti cantanti, che, in sala come dal vivo, funzionano come un organismo collettivo, detonatore di creatività, sentimento, emozioni, lirismo e passionalità. Un ensemble di musicisti uniti dalle comuni origini siciliane e dalla passione per le arti e le tradizioni popolari della loro terra.

Nella temperie di quest’epoca, la “Cumpagnia di Musica Siciliana” non si sottrae a dire la propria e a fornire il proprio punto di vista, un po’ apolide un po’ identitario, su ciò che viviamo.

Nel progetto è forte la necessità di unire il passato con il presente attraverso la ricerca di un possibile equilibrio fra tradizione ed innovazione musicale. Per questo alle tarantelle, contraddanze e canti della tradizione marinara, si affiancano composizioni originali eseguite nello stile tradizionale.

Unavantaluna nasce nel 2004 ad opera di Carmelo Cacciola, Luca Centamore, Pietro Cernuto e Francesco Salvadore. I quattro fondatori costituiscono tuttora la Line-Up di base del gruppo.

Nel corso degli anni Unavantaluna si è esibito in Italia ed all’estero toccando 4 continenti, dalla Germania alla Francia, dalla Tunisia alla Svizzera, avendo anche l’onore di calcare a Taiwan il palcoscenico del Teatro Nazionale di Taipei nel 2016.

Il 13 novembre 2016 il gruppo si è esibito alla Cappella Paolina del Quirinale in Roma alla presenza del Presidente della Repubblica. Nel mese di aprile del 2018, di concerto con il Coordinamento delle Associazioni Siciliane del Nuovo Galles del Sud e il Patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura e del Consolato Generale di Sydney, Unavantaluna è stato in Australia per un tour di concerti nelle principali città.

Nel 2013 con il brano ISULI, Unavantaluna ha vinto il Premio Andrea Parodi, il più significativo riconoscimento italiano dedicato alla World-Music.

Quest’estate ha partecipato al WOMAD Roma, il più importante festival al mondo di world music e nuove tendenze fondato nel 1980 da Peter Gabriel.