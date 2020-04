Ultimo Bollettino Coronavirus oggi 21 aprile in Italia Protezione Civile. 528 malati in meno e 534 nuovi morti

Continua il trend iniziato ieri del calo di persone attualmente positive al coronavirus Covid-19 ma i morti non sembrano diminuire. Questo risulta dal bollettino sullo stato del coronavirus in Italia oggi.

Bollettino Coronavirus Covid19: situazione in Italia

Lo comunica il Dipartimento della Protezione Civile secondo il quale oggi , martedì 21 aprile, le persone attualmente contagiate da Coronavirus sono 107,709(-528), per un totale dall’inizio di 183,957 casi (+2,729). Le persone guarite e dimesse ad oggi sono 51,600 (+2,723). I decessi purtroppo sono in totale 24,648 (+534) ma si attende conferma da parte dell’Istituto Superiore della Sanità.

Tra gli attualmente positivi 2,471 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 102 pazienti rispetto a ieri.

24,134 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 772 pazienti rispetto a ieri.

81,104 persone, pari al 75% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Dati per Regione

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 33,978 in Lombardia, 13,244 in Emilia-Romagna, 14,811 in Piemonte, 10,077 in Veneto, 6,622 in Toscana, 3,463 in Liguria, 3,218 in the Marche, 4,402 in Lazio, 2,946 in Campania, 1,909 in Provincia Autonoma di Trento, 2,812 in Puglia, 1,322 in Friuli Venezia Giulia, 2,259 in Sicilia, 2,067 in Abruzzo, 1,536 in Provincia Autonoma di Bolzano, 407 in Umbria, 837 in Sardegna, 819 in Calabria, 522 in Valle d’Aosta, 245 in Basilicata e 213 in Molise.

