“Tunnel” di Maria Masella è tra i libri proposti dagli Amici della Domenica

“Tunnel”, il nuovo romanzo della scrittrice Maria Masella, pubblicato da La Corte Editore, è tra i libri proposti dagli Amici della Domenica per il Premio Strega 2024.

Il romanzo affronta con intensità e sensibilità i traumi emotivi di una donna che è stata vittima di uno stupro da parte di tre uomini a Genova, perdendo anche il figlio che portava in grembo. La storia offre una prospettiva intima dei suoi tormenti interiori e sulla sua lotta per la guarigione e la giustizia, rappresentando una potente riflessione sulla resilienza umana e sull’importanza del sostegno sociale.

“Sono emozionata, è un riconoscimento che mi coglie di sorpresa. Ringrazio chi mi ha sostenuto nei tanti anni di carriera e chi mi ha incoraggiata ad andare avanti. Ringrazio chi mi ha creduto nella validità del mio romanzo e l’ha proposto. Sono emozionata anche per un motivo più intimo, perché Tunnel affronta temi che sento in modo particolare: la violenza di genere e la ricerca della verità”, commenta Maria Masella.

Le Proposte degli Amici della Domenica

Maria Masella «Tunnel» La Corte Editore proposto da Marcello Ciccaglioni

Sinossi

La vita di Lena è come l’ha sempre desiderata: lineare, sicura, programmata. Lavora come penalista in un prestigioso studio di Genova, ed è convinta di seguire le orme del nonno paterno. L’unico fuori programma, fino a quel momento, è stato quando, qualche settimana prima, ha scoperto di essere incinta senza averlo minimamente preventivato.

Sta ancora decidendo cosa fare della sua gravidanza, quando in un parcheggio sotterraneo, viene violentata e aggredita da tre uomini. Perde il bambino e perde la fiducia nella Giustizia che non riesce a trovare i suoi aguzzini.

La sua vita sparisce.

Diventa sopravvivenza.

Poi, due anni dopo, l’arrivo di una donna che le lascia la traccia per individuare uno dei tre aguzzini, fa rinascere in lei il desiderio di vendetta.

Lena pensa di averlo trovato e, tormentata, lo segue per giorni.

Quando quell’uomo, però, viene ucciso, teme di essere stata lei a colpirlo a morte e di aver rimosso completamente la cosa.

Tutti gli indizi sono contro di lei e anche chi la conosce sembra ritenerla colpevole.

Può davvero essersi trasformata in un’assassina?

Un thriller psicologico ambientato tra i caruggi di Genova, nel quale, per la protagonista, scoprire la verità sarà solo il primo passo per tornare a vivere.

Biografia

Maria Masella è nata nel 1948 a Genova dove vive e dove ha lavorato come insegnante fino al 2005. Laureata in matematica, ha esordito con un racconto pubblicato nel 1986 su Segretissimo Mondadori. Vincitrice di numerosi premi, è autrice di svariati romanzi pubblicati, tra gli altri, con Mondadori, Corbaccio, Rizzoli e Frilli. I suoi romanzi hanno venduto decine di migliaia di copie e sono stati anche tradotti all’estero. Tunnel è il primo romanzo con La Corte.

L’opera è stata pubblicata in accordo con l’agenzia EditReal di Michela Tanfoglio.