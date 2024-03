“Mexicaña” è il nuovo singolo dei Licorice Trip

Pubblicità

Da venerdì 8 marzo 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Mexicaña” (Overdub Recordings), il nuovo singolo dei Licorice Trip.

“Mexicaña” è un brano di protesta contro chi non rispetta l’affermazione dell’identità di genere di un altro individuo, che sia umano o animale. Questa canzone rappresenta il grido di battaglia di un antico guerriero Azteco che decide di affermare con fierezza la propria identità di genere. Il guerriero in questione è una Chihuahua di due anni, diretta discendente dei Techichi, una delle prime razze canine conosciute nella storia e animale sacro per la cultura Azteca. Honda, questo il nome della guerriera, ha ispirato i Licorice Trip con una delle sue fiere pose, dando vita ad un pezzo che esprime lo sdegno e la rabbia verso una società che non sa riconoscerla per quella che è.

Spiega la band a proposito del brano: “Mexicana è sicuramente il brano che esprime in maniera più chiara e concisa il concept del nostro intero progetto, c’è un cane piccolo, minuto e indifeso ma che con fierezza e carattere riesce ad imporre la sua voce sugli altri e fa emergere la sua vera identità affermandola sui pregiudizi e le dicerie della massa. Alla base del nostro lavoro c’è sicuramente il concetto di “dualismo complementare”, un’opposizione iniziale che genera un output forte, deciso e che genera sempre nuovo senso o perlomeno, ci auguriamo, nuovi spunti di riflessione e dialogo. Pensiamo che questo sia il prologo migliore per il nostro lavoro in prossima uscita, difatti Mexicana sarà la title track del nostro album”.

Biografia

I Licorice Trip nascono da un incontro/scontro fortuito di quattro viaggiatori, Domenico Vescia (chitarra e Voce), Salvatore Giorgio (chitarra), Gabriele Caruolo (basso) e Angelo Dell’Olio (batteria). I quattro provenienti dal cuore pulsante della Puglia costiera sono accumunati da un’unica passione, quella del sound proveniente dal deserto californiano.

Quello dei Licorice Trip è un viaggio che parte da un luogo ben definito ma non rimane fermo all’ombra di un Joshua Tree nel deserto di Sonora, si snoda attraverso praterie sonore ricche di contaminazioni: dalla piovosa Seattle, avventurandosi per le tortuose vie del prog, sino ad approdare ai lidi più riflessivi e introspettivi del post rock moderno. Questo viaggio è fitto di atmosfere e sensazioni differenti, ricco di tante storie diverse fatte di serial killer, rapimenti alieni, di donne che leccano i pomelli delle porte come atto sessuale, di battaglie perse, vinte o ancora in corso, storie di spiriti guida dispersi nel tempo e poi ritrovati nel momento giusto. I Licorice Trip sono un insieme di narrazioni che si intrecciano fra loro pur rimanendo entità distinte. Suoni liquidi, caldi, alle volte inquieti altre volte suadenti e accoglienti saranno il vostro mezzo di trasporto per questo viaggio musicale. Non c’è limite al numero di passeggeri, i Licorice Trip vi aspettano a bordo!

