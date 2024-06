La nuova raccolta di versi di Marcello Buttazzo: “Ti seguii per le rotte”

By

La nuova raccolta di versi di Marcello Buttazzo: "Ti seguii per le...

Lecce si prepara ad accogliere la prima nazionale della nuova raccolta di versi di Marcello Buttazzo, intitolata “Ti seguii per le rotte”. L’evento avrà luogo il 5 luglio 2024 alle ore 19:30 presso la Biblioteca Bernardini in Piazzetta Carducci. La serata vedrà la partecipazione di figure illustri del panorama culturale e letterario salentino.

Ospiti d’eccezione per un evento culturale imperdibile

Durante la presentazione, interverranno la giornalista Claudia Presicce, il poeta e operatore culturale Mauro Marino e l’editore Stefano Donno. Le letture dei versi saranno curate dall’attore Piero Rapanà, il cui talento darà voce alle emozioni profonde dei testi di Buttazzo.

Patrocinio e collaborazioni

L’evento è patrocinato dalla Provincia di Lecce – Salento D’Amare e realizzato con il contributo di numerosi partners tra cui la Biblioteca Bernardini, la Regione Puglia, il Polo Biblio Museale di Lecce, il Teatro Pubblico Pugliese, Pilll Cultura, la Città di Lecce e gli Osservatori di Poesia. Questa rete di collaborazioni sottolinea l’importanza dell’iniziativa nel contesto culturale locale.

La poesia di Marcello Buttazzo: un viaggio tra vita e amore

Le poesie di Marcello Buttazzo esplorano temi profondi come la vita, l’amore e l’esistenza stessa. Secondo Roberto Dall’Olio, le opere di Buttazzo sono una celebrazione della vita in tutte le sue stagioni, una danza di colori e sensazioni che invitano il lettore a un’esperienza lirica unica. La Musa, onnipresente nei versi, accompagna il poeta in un viaggio che intreccia ricordi, emozioni e sogni.

La carriera di Marcello Buttazzo

Nato a Lecce nel 1965 e residente a Lequile, Marcello Buttazzo ha una formazione in Biologia presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha pubblicato numerose raccolte di poesie e scrive periodicamente per il periodico online Spagine, nella rubrica Contemporanea. Collabora anche con il blog letterario Zona di disagio. Tra le sue opere in versi ricordiamo “E l’alba?”, “Origami di parole” e “Verranno rondini fanciulle”. La sua ultima raccolta, pubblicata nel 2023, è “E se nel giallo ti vedrò”.

Un appuntamento da non perdere

L’evento del 5 luglio rappresenta un’opportunità unica per tutti gli amanti della poesia e della cultura di incontrare Marcello Buttazzo e immergersi nel suo mondo poetico. La serata promette di essere un viaggio emozionante attraverso le parole e le sensazioni, un’occasione per riscoprire il valore della poesia nella vita quotidiana.