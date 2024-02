Trump supera Haley nelle primarie repubblicane della South Carolina

Pubblicità

Donald Trump ha festeggiato una vittoria eclatante nelle primarie repubblicane della South Carolina, superando le aspettative e battendo l’ex ambasciatrice ONU e ex governatrice dello stato, Nikki Haley. “È una fantastica serata: ora andiamo in Michigan e poi all’appuntamento del Super Tuesday,” ha dichiarato Trump, evidenziando l’unità senza precedenti tra i repubblicani e promettendo di affrontare la crisi dell’immigrazione una volta rieletto.

Nikki Haley, nonostante la sconfitta, ha mantenuto alto lo spirito combattivo, sottolineando la prosecuzione della sua campagna. “Oggi non è la fine della nostra storia. Non mollo la battaglia quando la maggioranza dell’America disapprova Trump e Joe Biden,” ha affermato Haley, ribadendo il suo impegno a battere Joe Biden nelle elezioni di novembre. Con circa il 40% dei voti in South Carolina e un risultato simile in New Hampshire, Haley si appresta a continuare la sua corsa verso le primarie in Michigan.

