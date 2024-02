Operazione antidroga al confine tra Ecuador e Colombia: sequestrati 244kg di cocaina

Pubblicità

In una significativa operazione congiunta, le forze di polizia dell’Ecuador e della Colombia hanno intercettato 244 chili di cloridrato di cocaina nella zona di confine tra i due Paesi. L’operazione, frutto della stretta collaborazione tra le autorità dei due stati, ha portato al sequestro del carico presso Ipiales, città colombiana situata a breve distanza dal confine ecuadoriano di Tulcan.

Il successo dell’intervento è stato annunciato attraverso i social network su X, dove è stato precisato che, oltre alla droga, è stato sequestrato anche il camion utilizzato per il trasporto del narcotico. Questo evento sottolinea l’importanza strategica dell’Ecuador come crocevia per il traffico di sostanze illecite prodotte principalmente in Colombia e Perù, due dei maggiori produttori di cocaina a livello globale.

L’operazione evidenzia l’efficacia della cooperazione internazionale nel contrasto ai traffici illeciti e rappresenta un duro colpo alle reti criminali impegnate nel narcotraffico nella regione.