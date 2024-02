Triora in Lutto per la tragica scomparsa di uno studente, investito vicino a Sanremo

La Comunità di Triora proclama il lutto cittadino per Mohtadi Doukhani, 17 anni, vittima di un incidente stradale mentre si recava a scuola.

Triora in Lutto per la tragica scomparsa di uno studente, investito vicino...

La città di Triora, nelle vicinanze di Sanremo, è stata avvolta dal lutto per la perdita di Mohtadi Doukhani, uno studente di 17 anni tragicamente scomparso dopo essere stato investito da un tir. L’incidente è avvenuto sulla bretella che collega via Frantoi Canal, nella frazione Bussana di Sanremo, all’Aurelia. Mohtadi stava andando a scuola accompagnato dalla sorella Manar quando entrambi sono stati colpiti dal pesante veicolo.

Il camionista rumeno coinvolto nell’incidente è stato arrestato con le accuse di omicidio stradale, lesioni colpose e omissione di soccorso, avendo omesso di fermarsi a prestare i necessari soccorsi ai due giovani.

Manar, di 15 anni, è stata immediatamente ricoverata in ospedale dove si trova in condizioni critiche a causa delle molteplici ferite subite. La comunità di Triora, profondamente colpita da questa tragedia, ha dichiarato il lutto cittadino, unendo le proprie forze nel sostegno alla famiglia Doukhani in questo momento di incommensurabile dolore.