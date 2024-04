EXTERNA: Lecce ospita il futuro dell’arredo degli spazi esterni (foto)

Pubblicità

Nel cuore di Lecce, la Fiera EXTERNA ha consolidato la sua reputazione come evento di punta nel panorama nazionale e internazionale dell’arredo degli spazi esterni. Con ultimi giorni di esposizione in corso, il weekend ha visto un’affluenza record di visitatori, annunciando un successo senza precedenti per questa edizione.

Con più di 10mila visitatori già registrati e due giornate ancora da svolgere, EXTERNA si avvia a battere ogni record di presenze. Quest’anno, la fiera ha visto la partecipazione di oltre 150 espositori, rappresentanti 300 marchi di fama nazionale e internazionale, dimostrando la vivacità e l’importanza del settore dell’arredo esterno.

Highlights e Novità

La giornata di sabato ha offerto momenti di profonda riflessione sul “buon vivere” nel Mezzogiorno d’Italia, arricchita da esposizioni collaterali nel suggestivo contesto della galleria Mazzini. Domenica, dedicata interamente alla scoperta degli stand, ha permesso ai visitatori di immergersi completamente nelle ultime tendenze dell’outdoor.

Lunedì 8 aprile, designato come “Contract Day”, si rivolgerà specificamente ai professionisti del settore con partita IVA, concludendosi con un convegno focalizzato su sostenibilità e cambiamenti climatici, temi sempre più centrali nell’ambito dell’arredo esterno.

Una Visione di Successo

Corrado Garrisi, CEO e fondatore di EXTERNA, ha condiviso la sua soddisfazione per l’ottimo riscontro ottenuto dall’evento. Sottolineando l’unicità di EXTERNA come vetrina esclusiva per il mondo dell’outdoor, Garrisi ha evidenziato l’importanza della fiera come catalizzatore di sinergie, incontri e opportunità di business per i professionisti del settore.

Grazie all’impegno degli organizzatori e alla collaborazione con enti, istituzioni e ordini professionali, EXTERNA si è affermata come un momento cruciale di confronto culturale e di scambio per il settore dell’arredo esterno, confermando la sua posizione di leader nell’industria.

Con la sua XVII edizione, EXTERNA a Lecce ha dimostrato ancora una volta di essere non solo una fiera, ma un evento imperdibile per chi opera nel settore dell’arredo esterno, offrendo spunti, ispirazioni e soluzioni innovative per gli spazi all’aperto di domani.