Tragedia nel Salernitano: guida sotto l’influenza di alcol e droghe causa la morte di due Carabinieri

Pubblicità

Condividi

Nella notte di sabato, una terribile tragedia ha scosso il Salernitano, portando alla morte di due giovani carabinieri in un drammatico incidente stradale. La conducente del SUV coinvolto, una donna di 31 anni, sarebbe risultata positiva sia all’alcoltest che ai test per la cocaina, quest’ultimo in attesa di conferma attraverso un ulteriore controllo.

Il tragico evento si è consumato quando il veicolo guidato dalla donna è entrato in collisione con l’auto sulla quale viaggiavano i carabinieri. A perdere la vita nello scontro, il maresciallo Francesco Pastore, di appena 25 anni, e l’appuntato scelto Francesco Ferraro, di 27 anni. Un terzo carabiniere, compagno e collega delle vittime, è rimasto ferito nell’incidente ma sopravvive.

Pubblicità

L’incidente ha coinvolto anche una terza vettura, guidata da un uomo di 75 anni, che è stato ferito nell’impatto. La dinamica dell’incidente e le responsabilità sono al momento oggetto di indagini, mentre la comunità piange la perdita dei due giovani servitori dello Stato, rimarcando la gravità delle conseguenze della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.