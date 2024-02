Tragedia a Sanremo: 17enne Perde la Vita in un Incidente Stradale

Pubblicità

Condividi

A Sanremo, un tragico incidente ha scosso la comunità locale questa mattina alle 11.30, quando uno studente di 17 anni è stato fatalmente investito da un camion a Bussana, una frazione della nota città ligure. L’incidente ha avuto luoghi mentre il giovane passeggiava lungo un muro insieme alla sorella quindicenne.

Dopo l’incidente, l’autista del camion si è allontanato dal luogo senza prestare soccorso, rendendosi inizialmente irreperibile. Le forze dell’ordine, tuttavia, sono riuscite a rintracciarlo poco dopo. L’uomo ha dichiarato di non essersi accorto di aver investito i due giovani. Il camion è stato sequestrato, e l’autista è stato accompagnato in ospedale per sottoporsi agli esami di rito.

Pubblicità

La sorella dell’adolescente, coinvolta nello stesso incidente, è stata ricoverata in ospedale a causa dei numerosi e gravi traumi subiti. La comunità di Sanremo è in lutto per la perdita del giovane studente e attende aggiornamenti sulle condizioni di salute della ragazza ferita.

Questo tragico evento solleva nuovamente questioni urgenti sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità dei conducenti, soprattutto in zone residenziali dove la presenza di pedoni richiede una maggiore attenzione e prudenza.