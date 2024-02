Europa League: gli accoppiamenti degli ottavi di finale con Atalanta, Roma e Milan in lizza

Pubblicità

Nella suggestiva cornice di Nyon, si sono svolti i sorteggi degli ottavi di finale dell’Europa League, vedendo protagoniste tre delle squadre italiane più in vista: Atalanta, Roma e Milan. L’evento ha delineato gli avversari che le squadre italiane dovranno affrontare in questa fase cruciale della competizione europea.

La Roma si troverà di fronte il Brighton, in una sfida che vedrà i giallorossi misurarsi con il calcio inglese. Per il Milan, l’avversario sarà lo Slavia Praga, una squadra sempre ostica e pronta a dare battaglia. L’Atalanta, invece, se la vedrà con lo Sporting Lisbona, in quello che promette di essere un incontro ricco di emozioni e gioco di qualità.

Gli incontri degli ottavi di finale si disputeranno nelle date del 7 e del 14 marzo, promettendo spettacolo e grandi emozioni ai tifosi delle squadre coinvolte e agli amanti del calcio europeo. Le squadre italiane sono chiamate a confermare il proprio valore sul palcoscenico europeo, affrontando avversari di prestigio in incontri che saranno senza dubbio al centro dell’attenzione internazionale.