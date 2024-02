Toscana 2030 al fronte contro la violenza domestica: un appello per l’azione

Pubblicità

In seguito al devastante femminicidio avvenuto a Fornaci di Barga, Toscana 2030, con voce carica di indignazione e dolore, solleva un accorato appello alla società affinché si faccia fronte comune contro la piaga della violenza domestica. Questo ultimo atto di violenza sottolinea con drammatica urgenza la necessità di un cambio di rotta nella lotta contro il femminicidio, un fenomeno che continua a mietere vittime innocenti e a seminare terrore e disperazione.

Domenico Capezzoli, Presidente di Toscana 2030, condanna senza mezzi termini l’atto barbaramente compiuto e richiama l’attenzione sulla “relazione conturbata” tra l’aggressore e la vittima come esempio della più ampia problematica della violenza domestica che affligge la società. È un monito per tutti a non ignorare le dinamiche di abuso e violenza che troppo spesso vengono trascurate o minimizzate.

Il movimento Toscana 2030 propone un piano d’azione decisivo che prevede l’intensificazione delle campagne di sensibilizzazione, il rafforzamento delle misure di protezione per le vittime, e l’implementazione di iniziative educative focalizzate sulla parità di genere e il rispetto reciproco. Tra le azioni suggerite vi è l’avvio di programmi di formazione nelle scuole, nei luoghi di lavoro e all’interno delle comunità per prevenire e contrastare la violenza domestica.

Capezzoli sottolinea inoltre l’importanza di fornire un sostegno concreto alle vittime attraverso servizi di assistenza e supporto psicologico più accessibili e capillari. È un appello alla responsabilità collettiva per eradicare la violenza di genere, invitando tutti a unirsi in un impegno condiviso per costruire una società che garantisca sicurezza e rispetto per ogni individuo.

Toscana 2030 pone l’accento sulla solidarietà e sull’azione immediata come strumenti indispensabili per porre fine a un ciclo di violenza inaccettabile, invitando istituzioni, cittadini e organizzazioni a collaborare per fare della Toscana e dell’Italia intera un luogo più sicuro per le donne e per tutti.