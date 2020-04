Coronavirus in Italia. 1 – Le prime avvisaglie dal mondo

4 gennaio 2020

Il 4 gennaio 2020 l’agenzia ANSA pubblica una notizia dal titolo “Misteriosa polmonite virale in Cina, 44 casi. Controlli in scali Singapore e HK. Epicentro nella città di Wuhan. Oms, ‘pronti a risposta più ampia se necessario‘”

Nel testo si legge: “Le autorità cinesi hanno avviato un’indagine sulla diffusione di una misteriosa polmonite di natura virale con decine di persone colpite nella città di Wuhan, nel centro della Cina. In totale i casi confermati sono 44 – riferisce la Bbc – di questi 11 sono considerati “gravi”, hanno precisato le autorità locali nelle scorse ore.

L’allerta ha indotto gli aeroporti di Singapore e Hong Kong a introdurre un protocollo apposito per i viaggiatori provenienti dalla città cinese interessata. Online intanto si sono diffusi timori che il virus possa essere legato alla Sars, la cui diffusione originata in Cina fra il 2002 e il 2003 causò la morte di 700 persone. La polizia di Wuhan ha fatto sapere che otto persone sono state sanzionate per la diffusione di false informazioni via Internet.“

L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) “sta monitorando attentamente la situazione nella città cinese di Wuhan ed è in stretto contatto con le controparti in Cina”. Lo rende noto su twitter la Oms-Western Pacific dopo i casi di misteriosa polmonite verificatisi nella città cinese, annunciando di aver attivato il ‘Sistema per la gestione degli incidenti’ e dicendosi pronta a “lanciare una risposta più ampia, se sarà necessario”.

Le autorità cinesi, spiega l’Oms-Western Pacific, “hanno comunicato all’Organizzazione mondiale della sanità un focolaio di casi di polmonite a Wuhan, nella provincia di Hubei“. Le autorità governative, inoltre, hanno incontrato i responsabili Oms nel Paese aggiornandoli circa la situazione in atto. Il governo cinese ha avviato azioni, comunica l’Oms, “per verificare i fatti e sono in corso le indagini per risalire alle cause” del focolaio. La Cina, si legge ancora nel tweet dell’Oms, “ha ampie capacità di risposta ad eventi di salute pubblica e sta rispondendo in modo proattivo e rapido agli attuali eventi di Wuhan, isolando i pazienti, rintracciando i contatti stretti, bonificando i mercati e ricercando le cause ed eventuali ulteriori casi“.

5 Gennaio 2020

L’Organizzazione mondiale della Sanità pubblica sul proprio sito web un dispaccio dal titolo “POLMONITE DA EZIOLOGIA SCONOSCIUTA – CINA“

Nel testo si legge che “Il 31 dicembre 2019, l’Ufficio paese dell’OMS in Cina è stato informato che erano stati individuati casi di

polmonite di eziologia sconosciuta (causa sconosciuta) nella città di Wuhan, provincia di Hubei, Cina.

Al 3 gennaio 2020, sono stati segnalati all’OMS 44 pazienti in totale con polmonite da eziologia sconosciuta dalle autorità nazionali cinesi. Dei 44 casi segnalati, 11 sono gravemente ammalati, mentre i rimanenti 33 pazienti sono in condizioni stabili. Secondo le informazioni diffuse dai media, il 1° gennaio 2020 è stato chiuso il mercato interessato di Wuhan per disinfezione e sanificazione ambientale.

L’agente eziologico non è ancora stato identificato o confermato. Il 1° gennaio 2020, l’OMS ha chiesto ulteriori informazioni alle autorità nazionali per effettuare la valutazione del rischio.

Le autorità nazionali hanno informato che tutti i pazienti sono in isolamento e sono curati presso le istituzioni mediche di Wuhan.

I segni e sintomi clinici consistono principalmente in febbre, con pochi pazienti affetti da difficoltà respiratorie, mentre le radiografie al torace mostrano lesioni invasive in entrambi i polmoni.

Secondo le autorità, alcuni pazienti erano operatori o venditori presso il mercato ittico di Huanan.

In base alle informazioni preliminari dell’equipe investigativa cinese, non è stata segnalata evidenza di significativa trasmissione interumana e non si sono verificati casi fra gli operatori sanitari.

Attività di sanità pubblica

Le autorità nazionali hanno informato delle seguenti misure di risposta:

• sono stati identificati centoventuno contatti stretti che si trovano sotto osservazione medica;

• è in corso il follo up dei contatti stretti;

• è in corso l’identificazione del patogeno e il rintraccio della causa;

• la commissione sanitaria municipale di Wuhan ha effettuato una ricerca attiva dei casi, e sono state completate le indagini retrospettive;

• sono in corso ulteriori indagini sull’igiene e attività di sanificazione ambientale.

L’OMS sta monitorando attentamente la situazione ed è in stretto contatto con le autorità nazionali cinesi.

Valutazione del rischio dell’OMS

Esistono limitate informazioni per determinare il rischio complessivo di questo cluster segnalato di polmonite di eziologia sconosciuta.

Il collegamento segnalato a un mercato all’ingrosso del pesce e di

animali vivi potrebbe indicare un collegamento con l’esposizione ad animali.

I sintomi segnalati dai pazienti sono comuni a diverse malattie respiratorie, e la polmonite è un evento frequente in inverno;

tuttavia, il verificarsi di 44 casi di polmonite che necessitano di ospedalizzazione e formano un cluster spaziale e temporale deve essere considerato con prudenza.

La città di Wuhan, con una popolazione di 19 milioni, è la capitale della provincia di Hubei, con una popolazione di 58 milioni di persone.

L’OMS ha chiesto ulteriori informazioni sui test di laboratorio

effettuati e sulle diagnosi differenziali considerate.

Raccomandazioni dell’OMS

In base alle informazioni fornite dalle autorità nazionali, sono tuttora valide le raccomandazioni dell’OMS sulle misure di sanità pubblica e sulla sorveglianza dell’influenza e delle gravi infezioni respiratorie acute.

L’OMS non raccomanda alcuna misura specifica per i viaggiatori. In caso di sintomi suggestivi di malattia respiratoria sia durante che dopo il viaggio, i viaggiatori dovrebbero rivolgersi a un medico e informare del loro viaggio il personale sanitario.

L’OMS raccomanda di evitare qualsiasi restrizione ai viaggi e al commercio con la Cina in base alle informazioni attualmente disponibili su questo evento.