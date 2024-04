Terremoto in Taiwan: 70 minatori intrappolati nelle miniere di Hualien

Pubblicità

Il devastante terremoto di magnitudo 7.4 che ha recentemente colpito Taiwan ha causato una situazione drammatica nella contea di Hualien, epicentro del sisma, dove 70 minatori sono rimasti intrappolati in due distinte miniere di carbone. Le autorità locali stanno conducendo un’operazione di soccorso per cercare di raggiungere e salvare i lavoratori, 64 dei quali si trovano intrappolati in una miniera e 6 nell’altra.

La notizia degli operai intrappolati aggiunge ulteriore gravità alla già tragica situazione sull’isola, che al momento conta 9 vittime accertate e 821 feriti a causa del terremoto. Gli sforzi di soccorso si stanno concentrando sulla localizzazione e il salvataggio dei minatori, con squadre specializzate che stanno lavorando senza sosta per garantire la loro sicurezza.

Questo incidente mette in luce i rischi legati all’attività mineraria in zone sismicamente attive e la necessità di adottare misure preventive più efficaci per proteggere i lavoratori. La comunità internazionale segue con preoccupazione gli sviluppi della situazione, sperando in una rapida risoluzione della crisi e nel salvataggio di tutti i minatori intrappolati.

Mentre Taiwan fa fronte alle conseguenze del terremoto, la solidarietà e il supporto da parte di nazioni e organizzazioni internazionali si stanno mobilitando per offrire assistenza e aiuto in questo momento critico. La priorità rimane il salvataggio dei minatori e la cura dei feriti, nel tentativo di mitigare le conseguenze di questa tragedia naturale.